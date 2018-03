El delantero del Manchester United Zlatan Ibrahimovic abrió la puerta a volver a la selección de Suecia si se pone bien físicamente para el Mundial Rusia 2018, que comienza a mediados de junio. En sus redes sociales, compartió una fotografía junto a la leyenda sueca Henrik Larsson con un mensaje alentador sobre su retorno al combinado europeo.

“Estamos listos para la Copa del Mundo”, dijo el futbolista al pie de la foto en la que aparece que Henrik Larsson, un histórico atacante sueco que supo destacar en el Barcelona de España. Con este mensaje, ‘Ibra’ deja en claro que está haciendo todo lo posible por tener la aprobación del entrenador Janne Andersson.

“Bueno, es una pregunta difícil. Quiero sentirme que puedo volver y cumplir. No quiero estar solamente por mi nombre”, la puerta no está cerrada”, dijo Ibrahimovic la semana pasada a periodistas.

We are ready for the world cup 🇸🇪 @thehenriklarsson pic.twitter.com/kBr0eO1PKg

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 4 de marzo de 2018