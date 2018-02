A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno expresó su preocupación a la embajada de Israel en Chile por el caso de la joven palestina, Ahed Tamimi, quien actualmente se encuentra detenida a la espera de ser procesada por un tribunal militar, bajo el cargo de “incitación a la violencia”.

“Ante esta lamentable situación que afecta a una menor de edad, el Gobierno de Chile reiteró a la representación de Israel la necesidad de que se respeten plenamente los derechos de la menor palestina, con las garantías de un debido proceso y que se ponderen adecuadamente por la autoridad judicial las circunstancias y área de tensión en que ocurrieron los hechos que dieron inicio a esta indagatoria”, señala el escrito de la cancillería nacional, que añade además que el Gobierno de Chile “espera la pronta libertad de Ahed Tamimi”.

Recordemos que, una vez conocido el caso de la adolescente Tamimi, la comunidad palestina residente en nuestro país había solicitado a la Cancillería que se uniera al movimiento que pide la liberación de la joven, cuya situación que ha motivado varias movilizaciones en diversos países del globo.

El incidente que terminó con la adolescente detenida ocurrió en Nabi Saleh, delante del domicilio de la familia Tamimi, en el contexto de las recientes protestas palestinas contra la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.

En un video, ampliamente viralizado, se puede apreciar a la joven golpear en el rostro a un soldado israelí que intentaba ingresar a su domicilio, en circunstancias que unas horas antes, un primo de la menor había sido baleado en la cara por esos mismos efectivos. La bala, recubierta de goma, penetró por la mandíbula del adolescente, rompíendosela, y llegó hasta su cabeza, donde se quedó alojada.

Actualmente, Mohammed Tamimi, el primo de Ahed, se recupera del disparo en su casa. Una cicatriz recorre toda su cabeza, los puntos de sutura quedan marcados en su cara, el craneo está deformado y los médicos temen las secuelas que le pueden dejar las heridas en la vista y el oído. Durante los próximos seis meses, el adolescente no podrá acudir a la escuela ni salir de su vivienda, por sus lesiones. Algunos de los huesos de su cráneo tuvieron que ser removidos en la operación.

Los familiares relataron que cuando Ahed se enteró de lo sucedido, rompió a llorar. Unas horas después, la muchacha increpaba a los militares y golpeaba a un soldado.

Pero no todo acaba aquí para la familia Tamimi. El 3 de enero de 2018, otro primo de Ahed, en este caso Musab Firas Al Tamimi, de 17 años de edad, recibió un disparo de un soldado israelí. En este caso, la bala no estaba recubierta de goma y atravesó el cuello del joven palestino. Consiguieron trasladarlo a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Así, Musab se convirtió en la primera víctima mortal de este año del conflicto entre Palestina e Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que habían decidido abrir fuego contra el joven ya que “parecía tener un arma”, aunque de momento no ha sido conformado y el hecho está siendo investigado.

Ahed, Mussab y Mohammed, no son las únicas víctima de la familia Tamimi. En el pasado, el Ejército israelí mató a Mustafa y a Rushdi, primo y tío, respectivamente, de la pequeña Ahed. Los soldados también hirieron en una ocasión a su madre, y arrestaron durante más de un año a su padre, Bassem Al Tamimi.