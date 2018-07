La igualdad de género es un derecho que debería existir en todas las naciones del mundo, pero esto no ocurre en pleno siglo XXI y, está problemática que sigue afectando a las mujeres, se ha convertido en un obstáculo para el mundo, ya que soslaya a los grandes desafíos de esta era que van desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria, hasta el cambio climático y la escalada de los conflictos donde las más sufridas son las féminas.

Las mujeres que poseen la virtuosa capacidad de liderazgo para resolver las problemáticas han sido cuartadas por los hombres en algunas naciones, pues la legislación no las protege, por el contrario están expuestas a eventos violentos constantes y en muchos casos son tratadas de por manera que un animal peligroso.

La India ocupa el primer lugar de la lista de países que son riesgosos para las mujeres y,- pese a las diferentes leyes existentes para la igualdad de género-, no se reconoce en la práctica el papel de estas en la sociedad, por el contrario, cada día ha sido devaluado y solo se consideran un bien económico.

Un ejemplo de ello, es que el 80% de matrimonios son “concertados” o acordados por los padres de los contrayentes y su opinión no cuenta para decidir cuando se va a casar o qué esposo elegir. Aunado a esto, la mujer de la India pasa a depender de su esposo, de la suegra y el resto de la familia de su pareja. Ella recibe respeto solo si está al lado de su marido, por eso las viudas son marginadas y excluidas de la religión, de los actos culturales, a nivel físico y emocionalmente. Aunque ha sido abolido el sati o quema de viudas en acto público, donde se arroja a una hoguera en la pira funeraria del difunto marido; algunos aun lo práctican clandestinamente.

Además, se encuentra en el primer lugar por presentar no solo altos niveles de violencia contra la mujer, sino por la polémica levantada hace cinco años por la violación y asesinato de una estudiante en un autobús en Nueva Delhi. Inclusive, sus tradiciones culturales fueron consideradas por los ataques con ácido, mutilación genial femenina, matrimonio infantil y abuso físico. La India también fue el más peligroso para las mujeres en la misma encuesta hace siete años.

Otras de las naciones donde las mujeres corren peligro de perder sus vidas y que es señalada en la lista elaborada por la Fundación Thomson Reuters, son las asiáticas, destruidas moral y físicamente por las guerras como Afganistán y Siria.

En Afganistán las mujeres no solo han sido víctimas de los embates de la guerra liderada por los estados Unidos contra el pueblo de esa nación por la ambición del petróleo, sino que en ese país entre 1996 y 2001 crearon una lista de restricciones violatoria a los derechos humanos.

Estas prohibiciones contemplan evitar que las mujeres desarrollen actividades laborales y de otra índole fuera del hogar; cerrar tratos comerciales con masculinos; no puede ser atendida por un médico sino por una doctora; solo deben estudiar en seminarios religiosos y no en escuelas, instituciones o universidades; es obligatorio llevar un velo largo; reciben palizas, azotes e insultos sino visten acorde a las normas; las promiscuas son lapidadas públicamente; no pueden usar maquillaje, estrecharle la mano a un hombre o reír en voz alta, entre otras.

A su vez, en Afganistán las féminas se excluyen del acceso a recursos económicos, inclusive en los conflictos y en el abuso doméstico (golpes y maltratos en el hogar) son las más perjudicadas, seguido por Siria.

Si de abuso sexual se trata, -adivinen que país se ubica en el top 3 y 10 en el occidente-; y se jacta de ser el mayor garante de los derechos humanos, pues sí, es el que estas pensado, los Estados Unidos, donde la violación, chantaje y coerción sexual se convirtió en un boom luego de las movilizaciones de 2017 y campañas en als Redes Sociale bajo las etiquetas #metoo y #timesup, promovieran entre cientos de mujeres el coraje a denunciar publicamente a hombres de negocios, altos cargos del Gobierno y de la industria del entretenimiento por conducta sexual inapropiada, acción que se extendió a todo el globo.

Pero, el riesgo de abuso no sexual en esta nación también fue considerada entre estas, -el abuso doméstico y psicológico-, quedando en sexta posición. En definitiva este país es el único que está en este análisis en el plano general.

Los 550 expertos del estudio en temas de las mujeres a nivel mundial y que, participaron en esta encuesta, se les preguntó cuáles de los 193 estados miembro de Naciones Unidas consideran más peligrosos.

El estudio enfila a otros países donde las mujeres son más que marginadas entre ellos, Somalia, Arabia Saudí, Pakistán, República Democrática del Congo, Yemen y Nigeria.

México no aparece en esta lista, sin embargo es uno de los países donde existe mayor femicidio por armas de fuego, violencia doméstica y abuso sexual. Además, se sufrir de inequidad, exclusión y pobreza.

Será que los hombres aun temen ser desplazados por las capacidades, virtudes y empoderamiento de las mujeres en este siglo XXI . Esperemos a ver si los gobernantes de los diez países más peligrosos para las féminas cumplen con las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, donde se planteen una hoja de ruta para lograr el progresos sostenibles que no dejen a nadie atrás.