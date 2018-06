El trato cruel e ilegal a los migrantes en en la frontera franco-italiana ha sido denunciado por distintas ONG de Derechos Humanos. Esta vez la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) francesa dijo estar “profundamente consternada” por el comportamiento y mala atención que se le da a los extranjeros y “en donde la República pisotea los derechos fundamentales”.

La Comisión denunció las violaciones a los derechos de los migrantes y las prácticas alarmantes observadas en estas dos zonas fronterizas y estimó que los poderes públicos han “renunciado al principio de humanidad”.

Para la comisión, Francia no respeta varias garantías legales de los migrantes, como la realización de entrevistas profundas para conocer la situación de estos últimos.

Denuncia también la existencia de “lugares de privación de libertad improvisados y que no respetan los derechos”, de los cuales piden el “cierre inmediato“.

El viernes pasado, la ONG Oxfam denunció que las autoridades francesas vulneran los derechos humanos de los migrantes que intentan cruzar su frontera desde Italia, ya que “están deteniendo y expulsando a menores sin acompañantes”.

En un informe que presentó, la ONG pidió al Gobierno francés que sancione adecuadamente las prácticas ilegales de la policía francesa en la frontera y que garantice el derecho a buscar asilo para todos los niños que crucen a territorio francés.

Francia no quiere seguir los pasos de EE.UU.

El portavoz del Gobierno francés, Benjamín Griveaux, dijo que su país no tiene previsto seguir la línea de EEUU en el tema de migrantes y no comparte los valores estadounidenses.

“No quiero que lo que está pasando en EE.UU. pase en Europa, no compartimos el mismo modelo de civilización y es evidente que no compartimos sus valores“, dijo en declaraciones a la cadena televisiva France 2 sin detallar sobre las denuncias que han hechos las ONG del maltrato en ls zonas fronterizas.

Agregó que “para mí, Europa es la paz, la prosperidad, la capacidad de compartir y la franqueza”.

“Creo que la responsabilidad de mi generación es defender eso, defender la solidaridad europea del populismo, de cualquier tipo de populismo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha”, recalcó.

Migraciones son “inevitables”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó este martes que las migraciones son “inevitables” y “necesarias”.

El tema está en el tapete tanto en Europa como en Estados Unidos.

En los últimos días se vieron a cientos de migrantes esperando en un barco en el Mediterráneo un puerto de acogida cuando tres países europeos formaron un “eje” contra la inmigración ilegal. Del otro lado, al gobierno de Donald Trump le llueven duras críticas por la separación de familias, sobre todo de niños, cuyos padres son deportados por indocumentados.

Los países tienen derecho a adoptar sus propias políticas migratorias “siempre que respeten los derechos humanos de los migrantes y que esto se haga de una manera en que la cooperación internacional sea más relevante de lo que ha sido hasta ahora”, dijo Guterres en una conferencia de prensa en Lørenskog, cerca de Oslo, al margen de una reunión de mediadores y actores en procesos de paz.

“Las migraciones son un fenómeno que es inevitable”, subrayó.

El secretario general de la ONU recordó el caso de su madre de 95 años, que cuenta con los cuidados permanentes de asistentes en Portugal, su país de origen.

“Yo nunca vi un portugués ocuparse de mi madre. Siempre han sido inmigrantes y está claro para mí que las migraciones son una necesidad”, recalcó.

“Y si las migraciones son una necesidad, entonces es preferible organizarlas, reglamentarlas para garantizar que se produzcan en un contexto en el que los países cooperen y donde todos salen ganando, especialmente para todos los migrantes que se encuentran hoy en condiciones de desespero”, agregó.

La ONU realizará el 10 y 11 de diciembre en Marruecos una conferencia sobre asuntos migratorios, tras la cual se espera la adopción de un pacto mundial para “migraciones seguras, ordenadas y regular”.