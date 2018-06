Muchas personas manifiestan su desagrado y rechazo a los gatos, debido a la mala fama que se les ha impuesto, ya sea por su característica independencia o por lo supersticioso en su color negro.

Es una mascota enigmática y misteriosa, la mayorías de las personas suelen no entender su carácter y por eso en los refugios son muchos los felinos que esperan largo tiempo para ser adoptados.

La página web Muy Mascotas hizo público una serie de datos que desmontan los mitos más frecuentes sobre estos animales:

No se pueden educar

Son animales inteligentes capaces de aprender. Para educarle, habrá que aprovechar aquellos momentos en que estén dispuestos a socializar. Empezar cuando es cachorro asegura mejores resultados.

Es normal que vomiten bolas de pelo

Esto ocurre cuando el gato, tras el acicalamiento, traga pelo y se le queda en el estómago o en el intestino delgado. El animal hace todo lo posible por expulsarlo y por eso vomita.

Necesitan menos cuidados que los perros

Aunque no es necesario sacarlos a pasear, también necesitan una correcta alimentación, juegos, cariño, ir al veterinario, que se les ponga las vacunas pertinentes, entre otros cuidados básicos.

Ven en blanco y negro

No poseen las células responsables de detectar el color rojo pero eso no es lo mismo que ver la vida en blanco y negro. Lo que ocurre es que no perciben tantos colores y tonalidades como los humanos.

Lo arañan todo

A pesar de que necesita usar sus uñas, no significa que vaya a destrozarlo todo en casa. Lo que hay que hacer es proporcionarle rascadores o accesorios que pueda arañar y enseñarle desde pequeño a usarlos, para desviar su atención de las zonas conflictivas.

Se educan solos

Desarrollan comportamientos y habilidades propios de su especie de manera natural, por instinto. Pero los dueños de un gato tendrán que preocuparse de que se socialice cuando es cachorro, que se acostumbre a los humanos, que haya reglas en casa, que no desarrolle agresividad en el juego.

Los negros dan mala suerte

Resulta irracional pensar que la suerte dependa de un color o de un animal. El color del gato está determinado por su herencia genética, que nada tiene que ver con la suerte.

Embarazadas no deben tener gato

La forma más habitual de que una mujer contraiga toxoplasmosis es por consumo de carne cruda o verdura contaminada. Lo recomendable es limpiar las heces con guantes.

Se llevan mal con los perros

Si el gato ha convivido durante su periodo de socialización con un perro, lo considerará un amigo.

Es arisco y traicionero

Rotundamente no. Son animales solitarios por naturaleza por lo que en principio evitarán el contacto con otros. Sin embargo, la creciente domesticación que han experimentado, los han hecho más sociales.

Si pierde los bigotes, no tendrá equilibrio

Los bigotes funcionan como órganos sensoriales que permiten a los gatos calcular la distancia y el espacio, no a equilibrarse.

Pueden beber leche

No está nada recomendado darle lácteos a los felinos. Los gatos se alimentan de la leche de su madre (no de la vaca) cuando son cachorros y conforme crecen, la lactasa, enzima encargada de digerir la lactosa presente en la leche, va desapareciendo de su cuerpo. Como consecuencia, si el gato bebe leche no digerirá la lactosa y podrá sufrir serios problemas gastrointestinales.

Tienen 7 vidas

Tienen el mismo número de vidas que todo ser vivo: una.

Siempre caen de pie

Poseen la capacidad de enderezar la posición de su cuerpo en el aire para tratar de caer de pie, minimizando el impacto contra el suelo. Sin embargo, no siempre ocurre esto y puede que al felino no le dé tiempo de darse la vuelta.