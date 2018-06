Las más recientes declaraciones de Ricky Martin, han generado una gran polémica debido a lo radical de su opinión con relación a la orientación sexual de sus hijos de casi diez años de edad.

“No lo sé, mis hijos son muy pequeños, pero desearía que fueran homosexuales“, comentó durante una entrevista en el espacio Popcorn with Peter Travers del programa Good Morning America, generando diferentes reacciones en las redes sociales.

El artista de 46 años, señaló que ser gay y hacerlo público en 2010 fue una “cosa muy especial”, cambió la forma en que observa las cosas y le enseñó “que no tengo que esconderme de ninguna manera”.

“Veo colores y luego ves el arcoíris, ahora entiendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”, manifestó.

Recordó el momento en el que hizo pública en Twitter la carta en la que se declaró abiertamente gay, “la sensación de liberación fue tan poderosa, y a eso me refiero que desearía poder volver a salir porque me pareció increíble. Y después de eso, la gente viene y me dice ‘muchas gracias por salir, por ti entiendo a mi padre o yo entiendo a mi hermana mejor’. Entonces, es algo importante que hacer”.

A lo largo de la charla, el cantante puertorriqueño mandó un mensaje inspirador sobre la homosexualidad. “Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo”.

Hermoso sentido de libertad

Recientemente, el artista había revelado detalles sobre la “emotiva conversación” que sostuvo con sus hijos, cuando le preguntaron por qué tenían dos padres. El cantante, quien recurrió al método de gestación subrogada para ser padre, narró que les dijo “que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad“, contó.