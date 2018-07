El priapismo es una erección no deseada, prolongada y normalmente dolorosa que puede ocurrir espontáneamente o estar relacionada con ciertos antidepresivos o medicamentos para la disfunción eréctil.

Persiste durante horas después de la estimulación sexual, o aparece incluso sin estimulación sexual alguna. El síntoma principal es una erección que dura más de cuatro horas o que vuelve de manera intermitente durante varias horas. El pene suele estar adolorido o sensible.

Según información de la Clínica Mayo de Estados Unidos, afecta con mayor frecuencia a los hombres en la treintena y quienes la sufren deben buscar ayuda médica de emergencia.

De acuerdo a un estudio de 2013 publicado en la revista Journal of Urology se estima que afecta cada año a 5 de cada 100.000 varones en Norteamérica.

Sin embargo, aunque parezca raro, esta afectación también puede afectar a las mujeres, con una incidencia menor, en lo que se llama priapismo del clítoris.

Este síntoma, es causado por un problema de circulación de la sangre, que se queda bloqueada en el pene, con lo que se pueden formar coágulos y el tejido eréctil puede quedar dañado o morir por falta de oxígeno en las células, lo cual potencialmente podría resultar en un caso permanente de disfunción eréctil.

Tipos

Isquémico: es normalmente progresivamente doloroso, como resultado de que la sangre no pueda salir del pene, y necesita una intervención médica inmediata, en la que se suele hacer un drenaje de la sangre del pene y se administran medicamentos, hasta que termine la erección.

No isquémico o”priapismo de alto flujo”: habitualmente no causa dolor y a menudo desaparece sin tratamiento. En este caso no hay riesgo inmediato de daño en los tejidos del pene y el médico podría recomendar esperar a ver si se resuelve por sí solo.

No obstante, en ambos casos si los tratamientos convencionales no funcionan, puede ser necesaria una cirugía para redirigir el flujo sanguíneo o reparar daños en las arterias o tejidos que se produzcan.

Priapismo en mujeres

Según publica BBC Mundo, el priapismo del clítoris es una condición rara que también resulta de la incapacidad de la sangre para fluir de manera normal por los tejidos eréctiles, lo cual genera una hinchazón e inflamación que tiende a ser bastante dolorosa.

Sin embargo, el riesgo de que se produzcan coágulos de sangre es menor, debido a que en esa zona genital hay más vías sanguíneas de entrada y salida, aunque las mujeres sí necesitan ayuda médica para aliviar el dolor.