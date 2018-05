La aerolínea española Plus Ultra activó este miércoles una ruta de vuelos entre Caracas y Madrid, la cual tendrá una frecuencia de dos viajes semanales, lo que representa una cuota anual de 94.500 plazas, para beneficiar en total a más de 300 mil personas.

Esta nueva ruta, que incrementa la conectividad aérea entre Venezuela y Europa, tendrá vuelos los días martes y sábado, con una duración promedio de ocho horas de viaje desde Caracas hasta Madrid, mientras que a la inversa el trayecto tardará alrededor de nueve horas y media.

Durante el acto de bienvenida del vuelo inaugural, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, el viceministro de Transporte Aéreo y presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Jorge Montenegro, destacó que la puesta en marcha de esta ruta intercontinental elevará la conectividad del país.

En la recepción de este vuelo estuvieron presentes también el viceministro de Turismo Internacional del Ministerio de Turismo, Alí Padrón, el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, y el vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez.

Nuevos proyectos

Esta ruta es el primer eslabón de un proyecto con el que se busca desarrollar el turismo internacional en beneficio de Venezuela, aseveró el titular de Plus Ultra, según reseñó una nota del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

“Lo más importante es el proyecto que va a venir, que con la ayuda de las autoridades de Venezuela vamos a ser capaces de desarrollar, porque no nos vamos a quedar solamente en la movilización de pasajeros, sino promocionar el turismo de la nación caribeña”, sostuvo.

A partir del próximo 30 de junio esta aerolínea inaugurará otra ruta que tendrá como destinos Caracas y la isla de Tenerife.

En sus planes también destaca incentivar la actividad turística en destinos como Los Roques, Margarita y Canaima. Para 2019 se espera realizar vuelos que enlacen cinco ciudades europeas con cinco ciudades latinoamericanas.