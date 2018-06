El petróleo se encuentra aproximadamente a 80 dólares por barril. Este precio es un 20% más caro que a comienzos de año, por factores que van desde el incremento de la demanda y una baja oferta por la disciplinada en el recorte de producción que han mantenido la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados no miembros del grupo.

En el mundo se está produciendo un ajuste a la baja de las expectativas de oferta. Y a esto se suma que las economías en las que el petróleo tiene más peso y se consume más son precisamente las que están en desaceleración, según estima el reciente reporte de la OPEP.

En la oferta hay un ajuste a la baja efectivo ya en la producción de países de África y de Sudamérica. Además, la novedad de hace unos días que fue la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán supone que habrá sanciones a la economía iraní. En ese entorno, el precio del petróleo se ha ido a unos niveles que no habíamos visto desde hace ya varios años.

¿Qué perspectivas hay?

El informe de la OPEP estima que la demanda no se va a acelerar, está creciendo en el mundo a tasas cercanas al 4%; son cifras elevadas, y las condiciones de financiación de la economía se están tensionando ya.

En ese entorno, el crecimiento debería ir moderándose paulatinamente, también en las economías emergentes, que son las que en algunos casos hacen un uso más intenso del petróleo.

En el caso de la oferta, hay margen de reacción para Arabia Saudí, que es el gran productor mundial en la OPEP para elevar el bombeo de producción petrolera. Y, en el caso de Irán, la verdad es que se espera que las sanciones que implante Estados Unidos no sean generalizadas, dado que hay cinco o seis países más que no van a apoyar esas sanciones.

En ese entorno, el precio del petróleo debería bajar, pero siempre asumiendo que las sanciones a Irán no se generalizan y que las tensiones geopolíticas no aumentan también como está pasando en los últimos días. En ese entorno, el precio del petróleo debería bajar. Si no, se volverían a ver subidas.