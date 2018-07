El presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, cuestionó una vez más las políticas sociales implementadas por el ex mandatario Rafael Correa. En esta oportunidad se refirió a la construcción de amplios hospitales y de duchas facilitadas para la población indígena y campesina.

Durante la inauguración de la vía rápida Cuenca – Azogues – Biblián, criticó que durante el gobierno anterior se hayan destinado obras que -a su juicio- no se adaptan a las necesidades del pueblo.

En este sentido, hizo referencia a la facilitación de baños en las unidades educativas, por lo que rechazó que los niños puedan bañarse todos los días y justificó que en la época de antes, cuando él tenía siete años “el baño era los sábados, con agua calentada al ambiente, una jarrita de agua”.

“A esa edad, en ese frío, pretender que un niño se bañe todos los días, un niño campesino, otras costumbres”, expresó en el acto realizado este jueves, lo que generó una serie de comentarios en las redes sociales de usuarios estupefactos.

Lenin moreno dice que los niños campesinos no deben bañarse todos los días y que los hospitales no deben ser grandes xq pacientes se escapan (NO ES BROMA) 👇👇 https://t.co/OBqGYukKu0

— Consue Bowen Manzur (@consuemary) July 13, 2018