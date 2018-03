Licenciada en Arte, con mención en Pintura, madre de 3 hijos, Constance Harvey Bohn, logró definir una sólida estrategia de producción cultural en Temuco, durante su paso como directora del Teatro Municipal de la ciudad, lo que se tradujo en un amplio reconocimiento de sus pares.

Su mirada significó un trabajo sólido, muy destacado por diversos rostros tanto de la música, como de la pintura, la ópera y el arte dramático, siendo premiada por el Círculo de Críticos de Arte, quien reconoció su carrera premiándola el 2016, por impulsar la cultura a nivel local.

Su nexo con la cultura partió de mucho antes. Nacida en Santiago, en octubre de 1973, hija de piloto comercial y profesora de alemán, disfrutó su infancia entre parajes de Santiago y Valparaíso, esta última región, específicamente en Los Molles, donde su familia disfrutaba de una casa de veraneo que hasta el día de hoy es parte de su vida y sus recuerdos.

Desde ahí, empezó a vivir sus experiencias relacionadas al arte, conociendo el Teatro Municipal viñamarino, la cultura callejera que abunda en la región y un sinfín de actividades que cada año fueron nutriendo de vida a cada comuna de la región de Valparaíso. Posteriormente, el destino llevó a su grupo familiar a instalarse en Temuco.

El colegio Alemán fue la base de su educación y, más tarde, su interés por la cultura la llevó a estudiar Licenciatura en Artes. No sin antes haberse instruido en Producción y Comercio, en el Instituto Alemán de Santiago y desarrollar sus habilidades en los idiomas de inglés y alemán.

Se titula con distinción y realiza cátedra de dibujo para estudiantes de Arquitectura, además de elaborar diversos talleres de desarrollo creativo. Por dos períodos se traslada a Frankfurt y Magdeburg, Alemania, donde realiza pasantías en teatros de dicho país.

Su ánimo por crecer y desarrollarse en el área cultural y de ejecución de acciones de ese tipo, hizo que en 2009 asumiera el cargo de Productora Artística del Teatro Municipal de Temuco. Al cabo de un año, producto de su desempeño, es designada para asumir como Directora de dicho epicentro cultural, cargo que mantiene hasta el año 2017, siendo quien más tiempo lo ha ejercido en ese recinto.

Durante estos 8 años realiza masterclass en universidades y corporaciones culturales, sobre temáticas de gestión cultural y modelos de gestión, ley de donaciones, cultura y territorio, válido conocimiento que hasta el día de hoy ha sabido aplicar cuando las circunstancias lo demanden.

También, y paralelamente entre los años 2012/2013, asumió como gerente de la Corporación Cultural de Temuco, logrando avances sustantivos con su gestión, recibiendo el apoyo de instituciones culturales y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para la conformación de la Orquesta Filarmónica de Temuco.

Al parecer, su vida ha estado destinada a transitar entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.

“Así es. Hace un año que estoy con residencia entre Valparaíso y La Araucanía, ya que estoy realizando diversas asesorías en elaboración de proyectos culturales, como en la aplicación de criterios artísticos y sintaxis de la imagen para la producción de diversos formatos artísticos. Puntualmente, en la Región de Valparaíso, he asesorado hace algún tiempo al senador Francisco Chahuán en documentales de rescate identitario”.

¿Qué destacaría de su labor como productora cultural durante estos últimos años?

“Me parece que la articulación, coordinación y creación de redes con estamentos publico-privados para la generación de actividad cultural; la participación en la elaboración de proyectos culturales educativos, que lograron crear más audiencias para la cultura y a su vez mayor posicionamiento del acervo cultural territorial; una especial mención al interés aplicado al ámbito formativo, a través de esta vinculación con el Mineduc; y el impulso y fortalecimiento de la identidad local, por medio de la difusión de expresiones propias de nuestro territorio, valorando y respetando la diversidad”.

De su paso reciente por Temuco, destacó el haber cumplido una sólida labor “en una de las regiones con menos participación y acceso a las actividades culturales y con una narrativa de una historia muy poco compartida, que dificulta la cohesión social, en general un problema identitario que no se ha sabido abordar desde una perspectiva de sus atributos, basados en la diversidad. Sin embargo, se logró aumentar la participación de la ciudadanía, de los elencos locales, la descentralización cultural a través de la dotación de músicos para la Orquesta Filarmónica de Temuco y el aumento del presupuesto en general, gracias al afianzamiento de relaciones con instituciones vinculadas a la cultura y el apoyo del CNCA”, como destacó.

Y hoy en día ¿cómo ve a esa región de Valparaíso que la vio crecer?

“La veo con una vigorosa participación cultural y con grandes atributos como su diversidad. Creo que es lejos la región con más patrimonio material e inmaterial, un legado arquitectónico, histórico, intelectual y artístico que requiere de planes de acción orientados a preservar, desarrollar, difundir y en no pocos casos rescatar, ya que hay legados que necesitan con urgencia su recuperación. Tengo formación artística y todo lo veo desde esa perspectiva. En este caso es imposible no admirar su paisaje, su arquitectura. Es como una poesía o una pintura en proceso, llena de vida, diversa y caprichosa”.

Al mismo tiempo, recordó la oda que Neruda le dedica a Valparaíso: “nunca tuviste tiempo de vestirte, siempre te sorprendió la vida….…” señala.

¿Cómo enfrenta este desafío de asumir como encargada de Cultura de dicha región y qué lineamientos pretende desarrollar en esta área?

“Con mucha humildad y mucho entusiasmo. Pero también con mucha templanza. Crearía lineamientos claros y con sentido común. La cultura es tan amplia, abarca tantos espacios en nuestro diario vivir y durante toda nuestra existencia que debemos ser cautos y prolijos. Espero poder cumplir en equipo una hoja de ruta muy clara y precisa, conforme a los ejes y líneas de acción de las políticas culturales.

Conjuntamente, se refirió a su preocupación por la generación de lazos entre los sectores público y privado: “es una tarea pendiente que tanto gobierno, municipios, organizaciones, corporaciones, empresas, deban estrechar lazos, afianzar relaciones mejorando la inversión pública y la privada para que la actividad cultural en un territorio sea un factor real de desarrollo y palanca de crecimiento económico que no debemos desaprovechar, menos en una región tan turística como ésta”.

A su juicio ¿qué rol cumplirá la Cultura en esta nueva administración del Presidente Piñera, considerando, además, esta nueva institucionalidad del Ministerio de Cultura?

“El centralismo que vivimos en Chile ya no aguanta más. La cultura en esta nueva administración será más balanceada en términos regionales gracias a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya que se introducen cambios que considera la construcción de la política cultural nacional desde la perspectiva regional. Dicha ley establece que las regiones deben construir estrategias que sirvan como insumo para una estrategia Nacional. Es decir, las regiones están arrojando diagnóstico de su propia problemática cultural. Esto permitió la creación de políticas regionales de cada región, con sus etnias, paisajes y quehacer que el ministerio deberá trabajar con sus necesidades particulares y diferentes definiendo una riqueza enorme de patrimonio cultural material e inmaterial que es un motor para el desarrollo sostenible. Sin diversidad no hay desarrollo”.

Por otra parte ¿cómo avizora la relación que tendrá con el Frente Amplio en la región, particularmente con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp?

“Mi relación con el Frente Amplio es la que corresponde entre dos instituciones del Estado. Necesariamente se requiere del trabajo mancomunado entre ambos. Para ello, no tendré ninguna dificultad para desarrollar un programa coherente. Las políticas del Ministerio de Cultura son objetivas y son políticas permanentes, lo que no implica que la particularidad que requiere la ciudad patrimonio y las distintas aristas pueden ir fortaleciendo esta categoría, requerirán de la alianza estratégica entre municipio, Estado y el mundo privado.

Y respecto a la controversia que ha generado, en los vecinos, el carnaval Mil Tambores ¿cómo plantea enfrentar dicha situación?

“Este evento ha surgido como resultado de la auto organización y eso tiene un valor en sí mismo. Es una expresión de los jóvenes y del entusiasmo y colaboración entre unos y otros. Y esto tiene que ver también con el sentido y características propias de este carnaval, que moviliza a mucha gente a nivel nacional. Las falencias naturalmente que impactan en el orden público, los residuos, etcétera, y así la comunidad porteña lo ha manifestado. Son un desafío y estoy dispuesta a buscar los mecanismos, públicos y privados, para que esas falencias sean sólo detalles perfectibles. El carnaval Mil Tambores tiene una identidad propia, ha conquistado un espacio, merece el respeto y la atención desde el mundo privado, público y comunitario, donde todos debemos ser parte de un proyecto que convierta esas debilidades, en grandes oportunidades”.

Nobleza obliga

Tras estos años de carrera cultura, no son pocos quienes reconocen el arduo trabajo de Harvey por realizar acciones concretas en pro de las artes.

Y, es que dejando de lado posturas políticas, algunos de ellos señalaron que “nobleza obliga” y confirmaron su absoluto respaldo a la decisión del Presidente Piñera, para que asuma como seremi de Cultura.

Es el caso de Sergio “Tilo” González, histórico miembro de Congreso (oriundo, igualmente, de Quilpué, en la región de Valparaíso), quien afirmó que “tuvimos muy buena experiencia con ella, cuando estaba en el Teatro Municipal de Temuco. Es una persona que se la juega por la cultura, innova, se atreve a llevar cosas distintas. Me parece que tiene una experiencia importante como gestora y, por lo tanto, se agradece que sea una persona activa en el medio y no alguien que llegue al cargo por representar a algún partido político. Ella tiene la experiencia y eso es lo más importante”.

Por su parte, Rodolfo Fisher, destacado director de orquesta nacional, hoy en día radicado en Suiza, sólo tuvo elogios para la recién designada seremi de Cultura porteña.

“Siempre he estado muy atento a lo que sucede en regiones y me llamó la atención la continuidad y calidad de los espectáculos que ella logró concretar. Me invitó a dirigir la orquesta, que fue una muy linda experiencia. Es una de las pocas personas que logra hacer eventos de elegancia con recursos que son siempre escasos, y logra combinar esta estética que ella tiene, con un espectáculo de características más masivas”, indicó.

Asimismo, añadió, que “tiene la habilidad política para trabajar en estos medios. Creo que Constance es una de las figuras más destacadas en cuanto a lo que se refiere a producción artística. También debe destacarse su enorme capacidad de escuchar, así es que no puedo más que recomendarla y desearle lo mejor. Es una persona muy leal y muy derecha”.

Finalmente, Marcelo Coulon, voz e instrumentista de Inti Illimani, remarcó que Constance “es muy proactiva y se destaca por tomar buenas decisiones y es una persona de cultura, así es que yo creo que está elegida por mérito y no por otra cosa. Ha trabajado en el mundo de la cultura y su objetivo es engrandecer la cultura en Chile”.