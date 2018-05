Cinturón con remaches y una chaqueta de cuero de la ropa americana, zapatillas de lona, retroceder el casette con lápiz para no gastar pilas, fonos ajustados, y play justo en “Ellos dicen mierda, nosotros amén ”. Las injusticias del sistema resuenan en mis oídos. Coreo “mogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente” y definitivamente, “yo no quiero callarme”.

Rayo una A en su círculo y escribo junto a ella “Revolución del Pan”. Reparto unos ejemplares que hemos creado junto a colegas. Es nuestro Fanzine de la Red Antifacista del Sur (RAS). Algunos compas son Straight Age, yo simplemente me meto lo que hay para evadir el sistema que aborrezco.

Un hombre me está formando políticamente con sus letras. No se lo imagina, tampoco es su propósito adoctrinar a nadie. Se llama Evaristo Páramos y es el ex vocalista de La Polla Records a quien 18 años después me encontraría sin poder ocultar mi emoción.

Evaristo ha terminado la prueba de sonido junto a su nueva banda: Gatillazo. Se baja del escenario y voy a saludarlo. No había nada programado, le explico de qué va el medio para el que trabajo y he fundado hace ya 10 años para entonces. No le gusta la prensa, pero entiende nuestro espíritu con una rápida mirada. Nos sentamos, enciende un cigarro y yo el mío…

Evaristo ¿Qué es lo que sabes de Chile?

Un desconocimiento absoluto, sólo lo que los medios oficiales y la televisión informa: Nada. Un poco me entero por algún periódico del sector nacionalista vasco, de izquierdas y bueno, pero lo que sé, es que está un poco como todo el mundo, un putiferio. Sé algo de las empresas españolas en el sur que afectan a los mapuche, pero hasta ahí. Luego lo de los estudiantes que también sale y poco más. Luego el bipartidismo como en todo el mundo. Cuando llego, mis colegas me preguntan qué tal Chile o Argentina, pero lo cierto es que con el tiempo que he estado seguro que lo conozco perfectamente. No tengo ni idea. Puedo hablar como que supiera pero se notaría. Eso no me va.

¿Y qué opinas del neocolonialismo de los capitales que vienen nuevamente en olas sobre Latinoamérica?

Pues qué me va parecer, encima conociendo algunos jefes que estaban en la dictadura, como el Martin Villa como ministro del Interior, qué quieres que me parezca. Todas las palabras que se me ocurren insultan a la dignidad de la mujer y todas las movidas, no se me ocurre un insulto suplente para decir: Hijos de puta. ¿Vale?

¿Qué opinión te merece el movimiento ciudadano que se ha levantado a partir de Madrid, el 15M?

Cuando ves en las manifestaciones de Madrid, en mi opinión, a un idiota diciéndole a un policía únete a nosotros, algo está pasando. A mi no me incluyas por favor.

Es que claro es más fácil hablar sin hacer nada que es mi caso. Pero han sido útiles para muchas cosas. Hay mogollón de movimientos pequeños que van saliendo y hay una resistencia a los desahucios hay plataformas por el tema de las hipotecas, para que la sanidad siga siendo pública. Sigue habiendo gente que lucha. Me parece bien que haya alguien que haga algo por lo menos. Pero el problema siempre en los comités y las asambleas es el ego, siempre hay gente que quiere que salga su propia moción y no le importa el avance del movimiento y para mí son los peores.

Respecto a proceso independentista Catalán…

No me gusta que se ponga en la cabeza la derecha catalana porque son unos fascistas. Porque el Artur Mas y estos son simplemente unos fascistas y ladrones. Es lo que tienen. Lo mismo que el PNV en Euskadi, son partidos de derechas. Aunque el PNV en la Guerra Civil Española tuvo un comportamiento bastante honesto, incluso tipos que eran millonarios destinaron su dinero para conseguir armas, pero de ahí en adelante no han hecho más que recular y decir frases del tipo que estamos cómodos en España. Y los catalanes, los que están dirigiendo la jugada, que viene del pueblo se la han apropiado y la manejan, es de tener cuidado con ello.

Es mi opinión, pero en temas de política me declaro un ignorante, no soy un tío preparado.

Pero tu opinión cuenta ¿no?

Quizá la de alguien más, porque yo hasta hace 4 días he sido un drogado. Y no me he quitado todavía del todo peor me he tenido que quitar del todo porque me dolía la tripa (Risas).

¿Y lo de ponerse con metadona y cuando no tengo de todo lo que hay, ya fue?

No, bueno pero eso era porque tenía que ir con ellos el autobús, con los chavales y no tenía licencia de conducir, me resistía, que recién a los 36 me la saqué. Entonces iba con los chavales del valle donde vivía y que iban a ponerse de todo y también metadona. En el autobús ya iban con unos ostiones de campeones, y venían y me decían amigo y cuidado, alguno tenían que hasta sacarle la mano del bolsillo, pero bueno, se entiende, ellos tenían una necesidad que en ese momento yo no tenía.

¿Darías algún consejo a los chicos que se están pegando su primer porro, su primer trip?

Respecto a las drogas no les animo a que lo hagan pero tampoco que no lo hagan. Es una experiencia que tiene que ver cada cual. A mi generación con la transición a la nada, pues fue un timo, nos llenaron de heroína. Metieron la heroína donde los mineros asturianos que eran feroces o bravos, donde los vascos y los catalanes que querían la independencia, que no querían pacto. Donde había gente realmente de izquierdas. Santiago Carrillo, que se suponía comunista, el Felipe González, como ya tenían el sistema norteamericano metido de ir sin programa y con solo la cara del fulano. El tío le impuso al partido socialista en el exilio, en un exilio de mentira, les impuso, que quitaran el punto de ser un partido marxista leninista. Sino se borraba del cartel. Lo otros temieron por el socialismo y así una detrás de otra.

Hoy la industria farmacéutica tiene a mucho agarrados. No se trata de drogas de uso de libre elección, sino de antidepresivos y otros…

No lo tengo muy estudiado históricamente, pero creo que en el tema partió cuando fueron a por la brujas, es cuando los médicos se comenzaron a asociar. Les estorbaban y luego a la religión y la política le venía muy bien quitarse a las curanderas de encima. Entonces es lo mismo pero más moderno, todos los productos que habían y sanaban eran más baratos, puros y ya no son. Mira a esos yogures que te hacen ahora para flora intestinal. Cómo lo llamarías, yo lo llamaría algo feo. Luego los alimentos, y es que esto no para. No para.

Estamos entonces cagados como sociedad

No lo sé, tengo mis días, depende como me levante, algunos días soy muy optimista y otros los veo muy mal. (Risas) Pero ya es cosa personal…¿Te estoy contestando a lo que me preguntas, porque tiendo mucho a desparramar no se si se me nota?

Luego cuando tengas que recoger todo esto vas a flipar.

(Risas) Tranqui es parte del oficio. Dime, respecto a que sigan existiendo Reyes en el Mundo, ¿qué piensas?

No se me nota que cada x tiempo le saco una. Claro que hay que sacarla con mucho cuidado porque es el poste de la tienda de campaña. Él lo sabe, por ejemplo el rey que me toca él se hace el tono, pero coloca a toda la familia. Hablan de la reducción de la natalidad pero menos ellos. Me parecen anacrónicos, no pintan nada. Los reyes salieron de un asesino que se hizo de amo del valle, y luego se puso una corona y dijo y mi hijo también y de ahí palante.

Y qué piensas de los clubes donde se juntan la Reina de Inglaterra, los Rockefeller, los Rotschild, los dueños de las grandes corporaciones, tal como lo es el Club Bilderberg?

Esos son los que manejan. Los que están en la lista de millonarios de Forbes, son los millonarios estúpidos. Los verdaderamente cabrones saben que lo son y no les gusta saber, no quieren que se vea. Por eso se protegen tanto. Por lo menos algo positivo tanto perseguirles ahora se reúnen en un monte muy alto y con un montón de policías por los alrededores. Son mortales.

¿Y Respecto al rol de las iglesias en la sociedad?

Espectacular. Esos que sigan también como los reyes. Se supone una gente que tiene prohibido el sexo por norma y que hablen tanto del tema a mi me hace sospechar. Estuve en un colegio de frailes cuatro años, y alguno que era más guapo sé que le ocurrieron cosas. ¿Niños de 12, 13 años? ¡espectacular! ¡Cómo se puede ser tan malvado tío! El mal son ellos, está clarísimo, no hace necesario tener ojos para verlo.

¿Y Estados Unidos qué?

Vamos a poner un tío de color para que haga la misma puta política. Mira Guantánamo, todas estas movidas mira cómo va. Y la iglesia católica de traca con los musulmanes. Hay un trabajo de los Estados Unidos y del capitalismo para que los más tontos dirijan, pues lo que les interesa es que haya revuelto. La gente que tiene la mala suerte de vivir sobre materiales valiosos. Problemas. Vives encima del oro, de los diamantes, del petróleo, donde hay mucho pescados hay están ellos, es para cagarse.

¿Ya sabes de los Johnny que manejan bombarderos y ahora incluso naves no pilotadas como el caso de drones que matan personas?.. Guerras que siguen sucediendo por sed de petróleo…

Es otro síntoma de la decadencia de un imperio. Cuando ya no tienen ni para pagar a los que nos dan las ostias es que están preparando la buena. Históricamente en la Revolución Rusa cuando los soldados que estaban en el frente estaban pasando hambre y la gente en sus casas pasando hambre, fue cuando se dieron la vuelta. Quizá el frente cambia, pero hoy están en todos los frentes.

¿Crees hay un agenda del imperialismo anglo?

Lo de los países no me lo creo. Acabas de decir el Club Bilderberg, encima le llaman club como tenistas. Es una cuadrilla. Esta gente es la que te hace justificar el asesinato. Pero se vienen las consecuencias. Nunca he tenido cojones para dar el paso. Yo solo hablo, hablar es fácil y cantar, y oír con mis orejas de receptores de la ostia que tengo.

Los estudiantes, los jóvenes en Chile luchan por una educación publica, gratuita y de calidad…

Donde estoy yo ya la han desmontado. Estos patriotas locales lo desmontan todo, son chilenos, franceses, españoles como les quieras llamar. Pero lo único que hacen es como hizo Rajoy, decirle a todos ahora el país va bien porque los inversores internacionales pueden venir aquí, pues ya tenemos los esclavos, mano de obra más barata. Y a eso le llamaban competitividad , competitividad consiste en tener el culo más ancho, me disculpan por la expresión homófoba, pero es que no encuentro otra mejor.

¿Para ti cómo se da los que has llamado los esclavos del siglo XXI?

Joder no solo lo veo, me golpea en la cara con solo salir a la calle. No me quedo tranquilo en casa. Vivimos en una esclavitud moderna. Por lo que he leído de historia hasta los esclavos romanos estaban mejor, eras más libres.

Lo crees de ese modo

Es mirar como han venido controlando todos los sectores. Y porque nosotros hemos reaccionado muy lentamente donde me incluyo baratamente. Y porque esos expertos y listillos que tenemos entre nosotros, que son de lo peor que tenemos, los idiotas entre nosotros. Nunca les perdonaré. Nosotros para ir de aquí a la vaya necesitamos 20 reuniones y 40 años, ellos están 4 en la cima de la pirámide y con dos navajazos lo solucionan y avanzan un ritmo demoledor, que no se puede seguir por alguien que tiene que andar todo el día a la carrera para conseguir algo para poder comer. Son muchos los frentes abiertos.

¿Cómo construimos para poder revertir la situación?

La lucha debe hacerse más local, desde tu geografía, desde el territorio. Por ejemplo donde yo vivo hay 12 mil habitantes. Es un valle, entonces ahí solucionamos y luego acuerdos con el valle del lado, y poco a poco, el resto es un rollo hippie y les falló pues no usaron armas, pero ellos sí las usan. Santo Dios que revolucionario comprometido de los cojones estoy hecho, me veo y no me lo creo.

A mi me pasa que cuando pasan los años uno se va desanimando…

Tienes hijos.

Sí, tres

Yo tengo dos y yo a los míos intento explicarles lo mejor que puedo, menos mal han salido por lado de madre. Y no hemos hablado aún del tema del clima y energético. Nos espera una época glacial pero sin hielo.

El agua ya está escaseando

Así es.

Hoy Italia tiene el agua en Chile pero fue España el dueño de más del 90%

España no. 4 hijos de puta. Vaya qué lenguaje. Me jode este tema, pues la tías están afectadas por la forma de insultar. Me jode pues es exacto por lo que de pequeño me daban tortas en la cara, las monjas, los curas. Y ahora es una nueva prohibición, no se podía decir hijo de puta porque estaba feo y ahora porque ofendes la dignidad de la mujer. Esto es un circulo y los extremos se tocan. Y esto me lleva otro tema que no me has preguntado.

(Risas) Dime

Es curioso que a la gente entre nosotros, la llamaré izquierda para entenderlo, pues es un cuento que tampoco me cuela. Que están con nosotros solo porque nacieron a este lado del río. Pero los modales que tienen les venían perfecto para estar al otro lado, les vendría ser mejor de derecha. Eso que haya 17 partidos comunistas y se hablen menos entre ellos y se ataquen todo el tiempo y no al enemigo, es para estudiarlo.

¿Es un tema no resuelto, quizá, infiltrados o la estrategia del César de dividir y vencer?

Sí, es parte de cómo funcionan. Leí de un tipo muy inteligente de que no me acuerdo quién es ni el nombre del libro, pero su plan es hacernos creer que es imposible que les ganemos y eso es mentira, solo tendremos que arrancar a andar. Pero somos tan listos, que nadie quiere ser el primer muerto en una guerra. Pero si haríamos una batalla unos en frente de otros, no hay rival, no son nadie. Solo son dañinos.

¿Y el anarquismo como filosofía de vida?

Lo mejor que he visto, Solo que no he sido muy practicante con todas las drogas que me he metido y con cantidad de actitudes mías.

Cuando te cebas demasiado con la teoría y llevar el programa a la realidad, ésta te da de tortas, o se da de tortas con tu programa. Por eso movidas de cambio y poéticas como la del subcomandante Marcos, que yo solo sé de oídas, pues nunca he estado ahí, son sin duda soluciones y ejemplo. Es notable, mira como ellos han localizado el tema, hay muchos tíos listos y no solo uno, pues así no vamos a ningún lado.

¿Universidades como criadores de mutantes? ¿Qué rol debiesen los medios para transformar la sociedad?

Deberíamos hacerlos nosotros. La gente debe tener el control de ellos. De todo lo que nos rodea y organizarse. Me he leído un cacho de la Conquista del Pan de Kropotkin y me sorprende, le perdonas hasta que haya sido aristócrata.

Yo también lo leí de joven. Kropotkin decía que iba llegar el día que las máquinas nos iban dar tiempo para el ocio.

Y no ha sido. Pero mira tú ves la nube sobre Santiago y dónde están esos autos que no contaminan y así, no los ves, no han llegado, estamos en el siglo XXI, era mentira, se quedó en las pelis de ciencia ficción.

La matriz productiva sigue siendo en base a combustibles fósiles.

Claro porque ellos tienen el control con eso. Esa también te la sabes. Mira cuanta gente ha inventado el motor de agua, la rueda que no se pincha. Me he leído hace tiempo un libro de un publicista arrepentido, su libro llamado 13,99 Euros. Se llama Frédéric Beigbeder. El tío estaba lo más alto de la publicidad en Francia, y mientras se metía cocaína a saco pensaba unos slogans buenísimos. Yo le llamo el arrepentido de la publicidad. El da cuenta como muchas cosas ya tienen solución pero no llegan pues no es negocio para quienes manejan el negocio y hay que seguir haciendo que la gente compre lo que no necesita.

Marx nunca dijo que era anticapitlista, ¿crees que esta va seguir siendo la historia del capital?

El dinero solo era una forma más, pero el problema es que luego se convirtió en el todo. Pero igual saben hacerlo sin papel, ya no hace falta el microchip en el cerebelo, ya solo con las tarjetas de créditos te siguen la pista haga lo que hagas.

Imprimamos un billete con la cara de Evaristo…

Pues hagámoslo, pero te van a dar mierda. (Risas)

¿Qué no te gusta? A mí muchas cosas, entre ellas lo que huela a dictadura.

La tortura está muy fea y no solo en Chile, si no en todo el mundo. Tengo amigos (silencio).

¿Qué haces para distraerte?

Me quité de los casets, de los vinilos. Ahora voy por las historietas mágicas de las runas, de los vikingos, de los indios, tener un poco de fantasía de evasión, un mundo potable que se pueda beber. Este mundo a veces es insoportable. Por eso siempre he utilizado en mis letras el cinismo sin volverme un cínico, pero otra, que el cinismo en verdad era una especie de anarquistas que había por ahí. Mira las palabras han perdido hasta su significado original, significa lo que ellos quieren, vamos a tener que inventar otro idioma (risas).

¿Tú eres futbolero?

Desde pequeño, pero cada vez me gusta menos, pues los futbolistas,quitando algunos, están tontolabas del cojón. Adónde vamos a ir con los satélites, si ya ni podemos ver libremente el futbol en directo.

¿Y tu club?

El Celta un equipo que jamás ha ganado nada.

Se convirtió el fútbol en negocio..

Pero un negocio ruinoso, pues los estadios están vacíos y ves al idiota de la tele diciendo, “¡un gran partido!”, seguro. Cuando pusieron el fútbol de pago me mataron. Se ha hecho una plataforma digital poniendo un partido a las 4 o a las 6 con lo bonito que era poner la radio con una tortilla de patatas, me cago en Dios “pipipipipi goooool” en el otro lado ahí había un poco más de mambo.

¿Sigues pensando que lo mejor solución para los políticos es meterlos a una cámara de gas?

Bueno lo de la cámara de gas tiene ciertas connotaciones. Pero esto de los scraches me parece flojo. Habría que perseguirles, rodearles, quitarles y reeducarles, hay cuatro cosas del stalinismo, quitando a Stalin y algunos detalles que no nos vendrían mal.

A mí que vengas con la teoría y las exactitudes, vamos a empezar mal. Mira la situación y ve qué te tienes que enfrentar y elegí sin mirar de donde viene, si es de tu comunismo perfecto, o de tu comunismo de un poco más para allá. O del anarquismo a, b c o cuñada. Nos atascamos igual que una puta religión.

¿Y la lucha de clases?

Pero qué clases, Siempre ha habido dos clases. Cuatro hijos de puta arriba los demás pringando abajo. Hacerte creer porque tengas un Audi al limite de la gama alta y porque eres encargadillo te piensas que eres alguien más. Qué le ha pasado a la llamada clase media, no han despabilado hasta que les ha caído la torta. Hasta que le han caído los cinco días en la cara, tenias un trabajo de puta madre, mirabas a los demás por encima del hombro, vale, ibas creído y luego estás al lado del tipo que despreciabas en el mismo banco, eso le puede pasar a cualquiera.

¿Hemos sido derrotados?

Desde la tontería del muro de Berlín, que ya no pintaba nada, van éstos como vencedores triunfantes por todo el mundo sin rival o así lo hacen creer.

Los que más valen son los que dan la cara y son los que mueren primero. Eso en Alemania pasó, cuando los hitlerianos y los comunistas se pegaban en la calle, luego un montón de comunistas cuando ya estaba de dar la vuelta, se pasaron al partido nazi, cuando llegó la URRS y se quedó en Alemania oriental los mismos volvieron a ser comunistas. Cuando parecen que ya va a dar la vuelta se apuntan al carro un mogollón de gente y acaban cogiendo el control, cogiendo en el sentido europeo del término.

No puedo dejar de preguntarte por la música, ¿Qué significa para ti?

De música no tengo idea me pones una partitura y un periódico de Hong Kong al revés y te los leo igual de bien. Pero dando un paseo me vienen a veces melodías muy bonitas, pero luego hay que ponerles una puta letra. Ahí me vuelvo loco para dos putos minutos de canción en los que canto 45 segundos. La música hasta ahí.

¿Qué es lo que más te gusta cuando estás sobre el escenario?

Lo que más me gusta es que vuelve a ocurrir. Luego estoy flipando incluso cuando me drogaba mucho estaba muy atento a los detalles. Me gusta ver lo que hace la gente mientras estamos pegando las voces. Yo no me fijo si la canción sale bien, a mi me gusta echarla con cojones.

Y ver generaciones siguiéndote ¿te produce algo?

Solo me puedo ver de mi mismo. “Y mi tío me ponía el Salve” (Risas). Si lo pienso me pongo gilipollas y ya lo bastante lo soy por genética, no me voy a echar la culpa yo.

Hay gente más estructurada, pero yo soy a lo que va. Esto es como las artes marciales, en cuanto piensas cagaste, te cae el tortazo, tienes que estar ahí con el universo.

Cambiando de tema, ¿has visto un tío en el desierto, que ha vaya en bañador montado en el camello? (risas)

(Risas) ¿Y de niño en qué pensabas del mundo que hoy ya conoces?

Me tiré un montón de años de mi infancia intentando ser el mejor mentiroso, cuando me enteré que los mayores mentían me llevé una desilusión. Entonces dije voy a ser el mejor mentiroso, voy a mentir que os vas a cagar, pero me pillaban en todas. Y entonces decidí que decir la verdad es lo mejor.

Una vez una machi, que son quienes llevan la medicina y la espiritualidad en las comunidades mapuche, me dijo “todos mienten lo importante es el que miente menos”…

Muy sabio. Cuando peguen el estacazo y nos vayamos un 98% a la mierda, en algún sitio habrá quedado alguna tribu a la que no le habrá pasado nada. Cuando lo seres civilizados acabemos destruidos. Espero, no sea así.