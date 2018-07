En los hechos perpetrados por la célula terrorista Ripoll el pasado 17 de agosto de 2017, durante el cual los integrantes del grupo realizaron un acto terrorista, mediante la utilización de una furgoneta en Barcelona y Cambrils, donde perdieron la vida 16 personas , los planes que tenían previstos no salieron tal y como lo habían planeado.

Error de grupo terrorista

No obstante el objetivo inicial era realizar dicho acto criminal mediante un instrumento de magnitud mayor, como lo es la utilización un camión bomba. Pero debido a que los integrantes de la mencionada agrupación terrorista no poseían el respectivo permiso para conducir ese tipo de vehículos de gran tonelaje, ya que que para el manejo de esta clase de camiones es indispensable poseer una licencia, clasificada en ese país como de tipo C, lo que genero un cambio drástico en la ejecución de los planes puesto que ellos solo poseían un documento de tipo B, el cual era insuficiente, debiendo reformular sus planes.

Dadas la circunstancias anteriores los terroristas debieron optar, por tres furgonetas en lugar del camión. Uno de ellas fue el Fiat Talento que fue accionado en Rambla.

A través de datos suministrados por la Guardia Civil y la policía nacional, se pudo obtener detalles en cuanto al tiempo que transcurrió entre la explosión involuntaria en el lugar donde preparaban las cargas explosivas y el momento de la muerte del principal líder de la célula terrorista.

Bombonas y explosivos

Asimismo se pudo conocer que el plan inicial era cargar el camión con bombonas de gas butano, las cuales fueron almacenadas durante meses en la guarida en donde habitaban, en la localidad de Alcanar (Municipio de Cataluña) donde igualmente resguardaban los explosivos.

Por otra parte se supo que los integrantes del grupo irregular, eran asiduos visitantes de las discotecas más populares de la Zona y que no solo querían provocar un acto de este tipo en Barcelona, sino que también tenían dentro de sus planes la destrucción de la Torre Eiffel.

El grupo terrorista llevaba varios meses acumulando explosivos en diferentes refugios, pero debido a la alta cantidad de material explosivo acumulado, el olor alerto los habitantes de la comunidad lo que los obligo a trasladarse a otros espacios.

También se pudo conocer, a través de las investigaciones, que quienes auparon a los terroristas para continuar con las actividades después de la explosión, fue el Estado Islámico, quienes se pusieron en contacto con la agrupación delictiva.