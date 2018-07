Los nietos del militar y dictador español Francisco Franco, desmintieron haber llegado a un pacto con el gobierno sobre la exhumación de sus restos ubicados en el Valle de los Caídos y amenazaron con denunciar en caso de “profanación de tumbas“.

“Es mentira que haya un acuerdo con la familia y es mentira que haya un acuerdo con los benedictinos (…) No entiendo por qué el Gobierno da noticias que no son ciertas. Está lanzando ‘fake news’ sobre el Valle de los Caídos, lanza bulos, que es una técnica que se emplea en muchos sitios. No entiendo por qué, pero es mentira”, señaló Francisco Franco Martínez Bordiú.

Durante una entrevista ofrecida a El Mundo, aseguró que “no vamos a dar facilidades, consideramos que es un juego político y hay cosas más importantes que hacer”, por lo que la familia Franco y la Fundación Franco van a dar la batalla jurídica.

Los descendientes firmaron ante notario la negativa a asumir los restos del dictador y han escrito al Vaticano pidiendo amparo. “Es muy complicado jurídicamente, hay muchas partes involucradas. El Gobierno dice que lo va a hacer pero con la legalidad vigente es casi imposible que lo haga”.

Promesa de Pedro Sánchez

La retirada y traslado de los restos de Franco es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez, quien ha dicho que lo hará lo más pronto posible, aunque ya admite retrasos, proyectando los meses de julio o agosto para realizarlo.

“La decisión política es firme: vamos a proceder a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Su materialización será en breve, en muy breve espacio de tiempo (…) Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separe”, afirmó el martes Sánchez en el Congreso.

No obstante, sin concretar un acuerdo el asunto se complica, debido a que en el Valle de los Caídos confluyen intereses de Patrimonio, de la Iglesia, de los Benedictinos y de la familia.