El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy expresó este miércoles su intención de abandonar la política “de manera definitiva” porque “no tiene sentido permanecer más tiempo aquí“.

En una entrevista en la radio COPE, el destituido mandatario indicó que tomará pronto una decisión sobre su futuro tras 37 años en política, casi 14 de ellos en diversos gobiernos y 8 como líder de la oposición.

“He tenido una vida política de una enorme intensidad y yo creo que no tiene sentido permanecer más tiempo aquí. Por tanto ahora lo que he dicho es que no me presentaré al congreso del partido”, que debe celebrarse próximamente y que designará a su sucesor.

Tras caer el viernes en una moción de censura promovida en el Parlamento por el Partido Socialista, ahora en el poder con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy anunció también este martes que dejará también de presidir el Partido Popular.

También respondió a su antecesor en el partido, José María Aznar, que ha dicho que la tolda política debe ser reconstruida de centro-derecha, reseñaron medios locales.

“Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo. El partido del centro-derecha en España es el PP, que tiene 137 escaños, es decir tiene 50 escaños mas que el segundo, el PSOE, y ha ganado todas las últimas elecciones generales”, recordó.

A partir de ahora lo que cree es que el PP deberá seguir trabajando con intensidad, resolver bien los problemas y elegir un nuevo líder.

“Yo dije que estaré a la orden del presidente de mi partido y seré un simple militante de base. No tendré actividad política. Mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al PP me exigen ser leal y tengan la absoluta seguridad de que lo seré”, manifestó.