Fue en el último día de su visita a Chile que el Papa Francisco pidió pruebas cuando se le preguntó por las denucnias contra el obispo de Osorno, Juan Barros, sindicado como el testigo presencial de abusos por parte de Fernando Karadima. Días antes, el mismo pontífice había hablado del sentir de la iglesia ante las denuncias por abusos sexuales. Incluso, se juntó con víctimas y denunciantes.

Pero esa postura final generó tantas críticas que el máximo representante de la iglesia católica tuvo que salir a dar excusas. “Debo pedir perdón, porque la palabra prueba ha herido a tantos abusados, ‘yo tengo ahora que ir a buscar un certificado sobre esto…’ Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer, a mi esto me duele tanto porque yo les decía a ellos… porque en Chile recibí dos (víctimas), algunas se saben, otras se mantienen escondidas, en Perú no”, dijo en medio de su visita al vecino país.

“En cada viaje siempre hay alguna posibilidad. Fueron publicadas las de Filadelfia, tres fueron publicadas. Sé cuánto sufren y sentir que el Papa les dice en su cara tráiganme una carta es una cachetada. Y ahora me doy cuenta que mi expresión no fue feliz, porque no pensé en eso”, agregó el Papa..

Y antes de partir al Vaticano, el religioso expresó que “la palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolido, yo diría evidencias. En el caso de Barros, se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para condenar. Si yo condenara sin evidencia o sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez”,