Una gran estatua de un perro que se asemeja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido erigida en un centro comercial de la ciudad de Taiyuan (China).

El perro tiene el cabello dorado y el peinado y las cejas características del mandatario norteamericano. Incluso imita unos sus gestos más típicos señalando con su dedo índice hacia arriba, como suele hacer Trump en sus discursos públicos.

También porta un collar rojo, uno de las colores de corbata más usados por el político y el color que representa al Partido Republicano de EE.UU.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN

— People's Daily,China (@PDChina) December 26, 2017