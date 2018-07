Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos que está demandando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un acuerdo de silencio sobre una aventura que dice tener con él, fue arrestada en un club de striptease de Ohio, según su abogado.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, publicó en su cuenta Twitter la madrugada de este jueves alegando que el arresto en Columbus, Ohio, fue “políticamente motivado” y “huele a desesperación”.

“Acabo de recibir la noticia de que mi cliente @ StormyDaniels fue arrestada en Columbus Ohio entero realizando el mismo acto que ha realizado en todo el país en casi un centenar de clubes de striptease. Esto fue un montaje y motivación política. Apesta a desesperación. Vamos a luchar contra todos los cargos falsos”, dice el primer tuit.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018