El Presidente de EEUU, Donald Trump, fue entrevistado por el editor en jefe del medio Israel Hayom, donde habló de varios temas, entre ellos cómo ha sido su mandato y sobre el conflicto entre Palestina e Israel, señalando en ese sentido que ninguno de los bandos parece estar “buscando hacer las paces”.

Cuando fue consultado sobre cómo evalúa su estadía en la Casa Blanca, Trump dijo que se sentía como en casa y que ha tenido un gran éxito y un gran primer año. “Creo, en realidad, que he logrado más de lo que había prometido, en cierto sentido. Hicimos ciertas cosas que no estoy seguro de que alguien pensara que fueran posibles, incluido el mayor alivio impositivo y el recorte de regulaciones como nunca ha habido. Así que lo hemos hecho muy bien. Más allá de las expectativas”, señaló el empresario.

También se refirió a su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. “Tener a Jerusalén como tu gran capital (en referencia a Israel) fue algo muy importante para mucha gente. Me han agradecido, y en algunos casos no han agradecido, ser 100% honesto al respecto. Pero fue una promesa muy importante que hice y cumplí mi compromiso”, aseguró.

Por otro lado, cuando fue consultado por el conflicto entre Palestina e Israel, Trump señaló que ninguno de los países busca la paz, por no tener un plan de paz al respecto. “Vamos a ver qué sucede. En este momento, diría que los palestinos no buscan hacer las paces. Y no estoy necesariamente seguro de que Israel esté buscando hacer las paces. Sólo voy a tener que ver qué pasa”, afirmó.

