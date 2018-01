El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que ha desarrollado una relación positiva con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a pesar de sus mutuos insultos públicos.

Esto, según el mandatario, indica una posible nueva apertura a la diplomacia después de meses de crecientes tensiones sobre el programa nuclear de Pionyang.

“Probablemente tenga una muy buena relación con Kim Jong-un”, aseveró Trump en una entrevista.

Los nuevos comentarios del presidente estadounidense sobre Corea del Norte, país con el que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales, se produjeron en el marco de una amplia entrevista concedida a The Wal Street Journal en la Oficina Oval.

Allí Trump habló sobre varios aspectos de su primer año de presidencia.

Cuando se le preguntó si había hablado con su homólogo norcoreano, Trump subrayó que prefería no comentar sobre ese asunto. “No estoy diciendo que sí o que no. Simplemente no quiero comentar”.

Anteriormente, Trump había calificado al líder de la nación como un “maníaco”, un “tipo malo”, se burló de él por ser “bajo y gordo”, y se refirió a él repetidas veces como “hombre misil”.

Por su parte, Kim Jong-un amenazó con “domar con fuego al viejo caduco estadounidense” y se refirió al presidente Trump como un “perturbado mental”, señala RT en español.

Sin embargo, ahora Trump señaló que sus comentarios son parte de una estrategia más amplia. “Verás eso mucho conmigo”, aseveró el líder estadounidense refiriéndose a sus tuits agresivos.

“De repente, alguien es mi mejor amigo. Podría darte 20 ejemplos. Podrías darme 30. Soy una persona muy flexible”, expresó.

Asimismo, Trump elogió a China por su ayuda para presionar a Corea del Norte con el objetivo de que ponga fin a su programa nuclear, aunque agregó que “pueden hacer mucho más”.