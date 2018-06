Continuando con su política desafiante, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con imponer nuevos aranceles a sus productos, en el marco de una guerra comercial que inició hace días.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter, adelantó que su país establecerá un impuesto del 20 % a la importación de automóviles producidos en la UE.

Tal advertencia la realizó para presionar al bloque internacional con el objetivo de que elimine “los aranceles y las barreras al comercio” que ha impuesto a compañías y trabajadores estadounidenses.

Si la UE “no desmonta y elimina pronto” esas iniciativas, “impondremos una tasa del 20 % sobre todos sus autos que lleguen a EE.UU. ¡Constrúyalos aquí!”, sentenció el primer Mandatario estadounidense, según informa el portal web RT Actualidad.

A principios del mes de junio, el jefe de Estado norteamericano acusó al organismo europeo y Canadá de adelantar una política económicamente injusta e instó a que eliminaran sus aranceles y barreras porque, en caso contrario, EE.UU. los igualaría y hasta superaría.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018