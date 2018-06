La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprobó la tercera y última versión del veto de Donald Trump destinado a restringir las visas de ciudadanos a la nación norteamericana que provienen desde Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen.

El presidente Donald Trump expresó a través de un comunicado que el fallo de la Corte donde se restringe las visas y por ende el ingreso a la nación de ciudadanos de siete países es un gran triunfo para los estadounidense y su Constitución.

“El fallo de este martes de la Corte Suprema es una tremenda victoria para los ciudadanos estadounidenses y para la Constitución“, dijo el mandatario al resaltar que la Corte Suprema “ratifica la autoridad del presidente de defender la seguridad nacional de EE. UU.”.

Trump explicó en el texto que el Gobierno debe estar preocupado referente a las diversas personas que entran a la nación norteamericana, debido a que existe un terrorismo global que ha atentado contra la vida de un centenar de personas inocentes.

A su juicio, los integrantes contrarios al partido de los demócratas que se oponen a la medida de no dar visas y que no entren al país; sostienen que no están a favor de aumentar la seguridad nacional en EE.UU.

A primera horas, de este martes la Corte Suprema aprobó con cinco votos contra cuatro el veto presidencial de Trump y consideran que es constitucional, pese a que la política ha sido rechazada por diversas cortes federales.