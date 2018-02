Michael Cohen, el abogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado que le pagó 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, que afirmó haber tenido una aventura sexual con el actual mandatario, informa el periódico The New York Times.

El mes pasado la exestrella porno Stephanie Clifford, conocida por sus fieles seguidores como ‘Stormy Daniels’, reveló en una entrevista con la revista In Touch diversos y curiosos detalles de la supuesta aventura sexual que mantuvo con el actual mandatario de EE.UU., la cual se produjo, según asegura la intérprete, en el 2006.

Luego el periódico The Wall Street Journal informó que Cohen realizó el pago de 130.000 dólares a la actriz, como parte del acuerdo de confidencialidad un mes antes de las elecciones presidenciales del 2016, destaca RT en español.

El abogado, por su parte, ha confirmado el pago, pero asegura que lo hizo de su propio bolsillo. “Ni la Organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, y tampoco me reembolsaron el dinero, ni directamente ni indirectamente”, dijo a The New York Times.

Mientras tanto, Cohen se negó a responder si Trump era consciente del pago, cuál fue su motivación o si realizó pagos similares a otras personas a lo largo de los años que lleva trabajando con el magnate.

De acuerdo al relato de la estrella de porno, su aventura sexual con el multimillonario tuvo lugar poco después del nacimiento de Barron, el hijo que tuvo con Melania Trump.

La escandalosa declaración hizo que los medios estadounidenses pusieran sus miradas en el comportamiento de la primera dama, que supuestamente trata de sabotear a su esposo en venganza por su presunta infidelidad.