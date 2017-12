Al menos tres personas han resultado heridas en un nuevo tiroteo en Estados Unidos.

El incidente ha tenido lugar este martes en el estacionamiento del centro comercial Wolfchase Galleria, en la ciudad de Memphis.

Cuatro personas han sido detenidas en relación a estos hechos, informan medios locales que citan a la Policía.

En un video grabado por testigos se aprecia cómo un grupo de personas corre a la calle y uno de ellos deja caer algo parecido a una pistola, después de lo cual se oyen varios tiros.

Watch what looks like a gun dropped at end of video – then gun shots. Happened at Wolfchase Galleria Mall. 3 people injured. pic.twitter.com/acbro3DYvq

— Jim Spiewak (@JimFOX13Memphis) December 27, 2017