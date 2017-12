El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido una vez más criticado por múltiples cibernautas. En esta ocasión, por publicar este jueves un tuit en el que expresó controversiales opiniones acerca del calentamiento global.

“Esta podría ser la más fría víspera de Año Nuevo en la parte oriental [de EE.UU.] en la historia. Tal vez podría resultar útil un poco de aquel viejo calentamiento global por causa del cual nuestro país —y no otros— iba a pagar trillones de dólares. ¡Abríguense!”, escribió el mandatario.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017