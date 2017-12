“Hay muchas razones por las que a muchos les encantan los fusiles semiautomáticos AR-15, y no les importa mucho lo que digan sus críticos”, asegura el periodista y escritor Jon Schuppe en un artículo para la cadena estadounidense NBC News, en el que analiza las razones que hacen de esta arma “uno de los fusiles más populares del país”.

Aunque para muchas personas el AR-15 es un instrumento de caza o de defensa que puede salvarles la vida en caso de ataque de un animal o de un criminal, otros lo ven como un “juguete” que les hace sentir una “descarga satisfactoria de adrenalina”.

Además, la peligrosa arma también se ve como un “símbolo” y “la materialización” de los valores fundamentales de EE.UU., afirma Schuppe.

El periodista recuerda que el AR-15 y sus variaciones han sido usados por autores de tiroteos masivos como los de Aurora (Colorado, diciembre de 2012), Newtown (Connecticut, julio de 2012), San Bernardino (diciembre de 2015), Sutherland Springs (Texas, noviembre de 2017) o Las Vegas (Nevada, octubre de 2017) —que en total se cobraron la vida de más de 130 personas—, por lo que algunas voces sostienen que no debería venderse en el mercado civil.

Sin embargo —adelanta Schuppe—, según el testimonio de vendedores, algunos clientes compraron un AR-15 por la “fascinación” que ejerce sobre ellos “un arma usado en crímenes notoriamente atroces”, destaca RT en español.

Asimismo, algunos poseedores de AR-15 esgrimen que la mayoría de la gente “nunca” usa esta arma con fines criminales, y consideran que el fusil ha sido “injustamente demonizado”, ya que, pese a haber sido usado tantos tiroteos, solo es responsable de “una proporción muy pequeña” de la violencia vinculada a las armas de fuego en el territorio estadounidense, recoge Jon Schuppe.

Los ciudadanos estadounidenses poseen actualmente alrededor de 15 millones de AR-15, un arma de la que se venden cientos de miles cada año, según datos de la Federación Internacional de Tiro Deportivo citados por el Instituto para la Acción Legislativa (EE.UU.). Muchos dueños no dudan a la hora de publicar todo tipo de fotos en las que aparecen con sus armas.

