La Oficina de Acceso a la Justicia de Estados Unidos, que proporcionaba servicios legales “justos y accesibles para todos, independientemente de su riqueza y estatus”, parece que ha dejado de funcionar en los últimos meses, según comentaron varias fuentes familiarizadas con la situación al periódico The New York Times.

Dos personas revelaron al diario que el personal de esa entidad para litigios civiles, penales y tribales —alrededor de una decena de trabajadores— ha disminuido de manera significativa y su directora en funciones, Maha Jweied, abandonó su cargo este mes para abrir un negocio de consultoría, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Ese organismo que creó la Administración de Barack Obama en 2010 se encuentra en el tercer piso del edificio del Departamento de Justicia de EE.UU., pero hoy en día su sede permanece a oscuras.

A pesar de que el fiscal general de ese país, Jeff Sessions, no puede cerrar la Oficina de Acceso a la Justicia sin notificar ese paso al Congreso estadounidense, sí puede redistribuir sus recursos a otros departamentos, señala The New York Times.