Las tres personas heridas por un tirador en Manhattan (Nueva York) han sido hospitalizadas, informa NBC con la referencia a las fuentes de la Policía. Al lugar de los hechos han acudido los paramédicos y la Policía.

Sin embargo, tal como destaca RT en español, el agresor aún no ha sido detenido.

El tiroteo ocurrió minutos antes de las 17:00 (hora local) en la calle 34 West 31st Street de Nueva York, cerca de Broadway y el rascacielos Empire State.

Medios locales informan de que la causa probable del tiroteo fue una disputa, por lo que no sería un acto terrorista.

Según la Policía neoyorkina, el agresor actuó solo y la operación de búsqueda y captura ya está en marcha.

UPDATE: Police say they're searching for at least one gunman after three people were shot in Midtown https://t.co/SvA0ffSAn8 pic.twitter.com/q0jrrRX5Zp

— NBC New York (@NBCNewYork) January 21, 2018