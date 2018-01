EE.UU. tiene la intención de apoyar al pueblo de Irán en su protesta contra las autoridades del país, y no solo con palabras, ha reiterado el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, en una entrevista a The Voice of America.

“Continuaremos apoyándolos no solo verbalmente, sino también a medida que generen cambios en su país. Puedo asegurarles que EE.UU. y el resto del mundo están con el pueblo de Irán que quiere un futuro mejor, más próspero y más libre”, señaló el alto cargo estadounidense, tal como recoge RT en español.

Según Pence, es mucho lo que EE.UU. y sus aliados podrían hacer por el pueblo de Irán si este sigue “defendiendo su propia libertad” y “rechazando la ideología radical que lidera a su país desde hace décadas y que continúa acosando al resto del mundo a través de la exportación del terrorismo”.

Mike Pence afirmó anteriormente que la actual Administración de Washington no repetirá “el vergonzoso error” de sus predecesores, que ignoraron las acciones de protesta en Irán.

Las declaraciones del vicepresidente se hacen eco de palabras de Donald Trump, quien prometió que su Gobierno proporcionará “un gran apoyo” a las multitudinarias protestas antigubernamentales en Irán, que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas, entre manifestantes y policías.

La respuesta de Rusia

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que “se trata de un asunto interno de Irán”, por lo que sería “inaceptable una injerencia externa que desestabilizara la situación”.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, considera que EE.UU. no es el mejor país para dar ejemplos o criticar a otros Estados en lo que respecta a derechos humanos, derecho a la manifestación y libertad de expresión.

La portavoz de la diplomacia rusa no duda que EE.UU. “tiene algo que decirle al mundo”. En particular, sostuvo, “pueden compartir la experiencia estadounidense en dispersar acciones de protesta; contar en detalle cómo, por ejemplo, se llevaron a cabo arrestos masivos y la supresión del movimiento Ocupa Wall Street [en 2011], o cómo fue ‘limpiado’ Ferguson [en 2014]”.