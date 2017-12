La página web del presidente estadounidense, Donald Trump, contiene una sorpresa desagradable para el exmandatario Barack Obama que, no obstante, podría volverse en contra del propio Trump.

Según ha admitido el periodista de The Washington Post, Christopher Ingraham, la página web usada para recibir donaciones de los electores tiene que mostrar el siguiente mensaje en caso de error del servidor interno (500 – Internal Server Error):

“¡Ups! Algo salió mal. A diferencia de Obama, estamos trabajando para resolver el problema… y no en un campo de golf”.

The website of Donald Trump, who has spent several days in a row at the golf course, is coded to serve up the following message in the event of an internal server error: https://t.co/zrWpyMXRcz pic.twitter.com/wiQSQNNzw0

— Christopher Ingraham (@_cingraham) December 28, 2017