El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió haber inventado información cuando le dijo al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con Canadá, a pesar de ignorar si ese dato era cierto.

The Washington Post consiguió el audio de las declaraciones, que el presidente hizo en tono de broma al final de un evento privado el miércoles.

“Trudeau vino a verme. Es un buen tipo, Justin. Dijo ‘No, no, no tenemos déficit comercial con vosotros. No tenemos. Donald, por favor’. Es un buen tipo, bien parecido, entra y dice ‘Donald, no tenemos déficit comercial’. Estaba muy orgulloso, porque todos los demás, ya sabes, nos están matando”, dijo Trump, según una transcripción de la grabación obtenida por The Washington Post.

“Dije ‘No, Justin, lo tenéis’. Ni siquiera lo sabía. No tenía ni idea. Solo dije: ‘Estás equivocado’. ¿Saben por qué? Porque somos muy estúpidos [al negociar acuerdos comerciales]. Y pensé que ellos [los canadienses] eran inteligentes”, reveló el mandatario estadounidense.

Entonces, para solucionar la controversia, pidió a uno de sus asistentes que verificara datos sobre el déficit, señala RT en español.

“‘Bueno, señor, en realidad tiene razón. No tenemos déficit, pero eso no incluye la energía y la madera. Pero si contamos eso, perdemos 17.000 millones de dólares al año'”, citó Trump las palabras del asistente.

Tal como informamos en El Ciudadano, el 8 de marzo el presidente de EE.UU. firmó los documentos para la imposición de un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y un gravamen del 10% a las de aluminio. La medida puso de manifiesto las preocupaciones sobre el proteccionismo estadounidense y ha generado críticas en distintas naciones.

México y Canadá quedan por lo pronto exentos de esa medida, pero esto podría variar si no se alcanza un acuerdo en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trump también afirmó que más países podrían contar con ese privilegio, pero esto dependerá en gran medida de las relaciones militares.