En la tarde de este martes ocurrió una explosión en el hospital Coryell Memorial, en la ciudad estadounidense de Gatesville (estado de Texas), dejando al menos una persona fallecida y 12 heridos que fueron trasladados a centros asistenciales más cercanos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. del martes en una zona de construcción del hospital Coryell Memorial Healthcare System, el cual está ubicado a unas 36 millas al oeste de Waco.

De acuerdo al portavoz del hospital Parkland en Dallas, dos pacientes fueron llevados a este centro, uno de ellos en situación crítica y otro en condición delicada. No se han revelado sus identidades pero se indica que ambos son hombres.

Sin embargo, no se reportan pacientes afectados ya que todos los involucrados fueron trabajadores que estaban en la zona donde ocurrieron los hechos, según indicó el portavoz en la conferencia de prensa.

No está claro si la fuente de la explosión fue una sala de calderas o un generador. De acuerdo con un testigo, explotó un generador. Las autoridades afirmaron que una línea de gas natural puede hallarse en el origen del accidente.

En los videos, difundidos en las redes sociales, se puede ver humo ascendiendo del edificio colapsado.

#BREAKING VIDEO: Black smoke billows up from scene of large explosion at a hospital in Gatesville, Texas pic.twitter.com/DskVEacHIk

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) June 26, 2018