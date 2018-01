La periodista de la cadena NBC News, Yamiche Alcindor, comentó en su cuenta de Twitter que se había comunicado con el embajador de Haití en EE.UU., Paul Altidor, tras las polémicas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en referencia a temas migratorios.

Según Alcindor, el diplomático condenó los recientes comentarios vertidos por Trump acerca de varios países, entre los que se encuentra Haití.

“¿Por qué estamos recibiendo a toda esta gente de países de mierda?”, afirmó Trump este jueves durante una reunión en el Despacho Oval, tal como informamos en El Ciudadano. “¿Para qué necesitamos más haitianos? Llévenselos”, prosiguió.

La periodista empezó diciendo en su Twitter: “Acabo de hablar con el embajador de Haití en los Estados Unidos, Paul Altidor, quien dijo que él y el gobierno haitiano ‘condenan con vehemencia’ los comentarios del presidente Trump, que creen que están ‘basados en estereotipos'”.

“O el presidente ha sido mal informado o es un mal educado”, señaló Altidor.

I just talked to Haiti’s Ambassador to the United States Paul Altidor who said he and the Haitian government “vehemently condemn” President Trump’s comments which they believe are “based on stereotypes.” “Either the president has been misinformed or he is miseducated.”

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) January 12, 2018