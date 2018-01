Haití ha sido escenario este lunes de una marcha multitudinaria en contra del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En el transcurso de la movilización, más de 1.000 participantes han paralizado temporalmente el funcionamiento de la Embajada estadounidense, informa ABC News.

Al ver que la marcha se acercaba a la sede diplomática estadounidense, los policías se han visto obligados a levantar barricadas, evitando de esa forma que los manifestantes llegaran a sus puertas, informa RT en español.

Finalmente, los agentes tuvieron recurrieron al gas lacrimógeno para dispersar a la multitud después de que algunos de los manifestantes lanzaran piedras contra los agentes.

Se espera que la Embajada recupere este martes su normal funcionamiento.

Mira el video:

The U.S. Embassy in Haiti temporarily closed this afternoon as more than 1,000 protesters gathered nearby, with some throwing rocks at officers stationed outside the heavily fortified compound. https://t.co/GK6y5Mo3LT pic.twitter.com/TKUjvIBIuo

— ABC News (@ABC) January 23, 2018