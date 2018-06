Un vehículo blindado para el transporte de personal de la Guardia Nacional del estado de Virginia, fue robado y circuló durante dos horas por las calles antes de que fuera detenido a pocos metros del Capitolio de Estados Unidos.

El incidente se registró en horas de la noche de ayer míercoles a las 7:40 hora local y culminó cerca de las 10 pm.

El vehículo que asemeja un tanque y no posee armamento, fue sustraído de Fort Pickett sin ningún tipo de lesionados o accidentes según informó la policía local y reseñó el diario USA Today.

El vehículo recorrió dos autopistas a más de 60 kilómetros por hora antes de llegar a la capital norteamericana explicó el director de relaciones públicas de la policía de Virginia, Corinne Geller.

Varios de los testigos escribieron por sus redes sociales “Acabo de ver un tanque perseguido por un montón de policías”.

El conductor fue detenido por los oficiales de policía y puesto bajo custodia en espera de los cargos.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk

