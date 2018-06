Una vez más la primera dama estadounidense, Melania Trump, es blanco de críticas y ha desatado un rechazo masivo, debido a su imprudencia al momento de hacer comentarios o pronunciamientos públicos sobre temas controversiales.

En esta oportunidad, la esposa de Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta Twitter, luego de recibir a los reyes de España en la Casa Blanca. “La reina Letizia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños”, escribió, generando una tormenta de indignación.

La publicación realizada este martes, se da en medio de un momento en el que precisamente los niños están en el centro de una gran polémica en el país, debido a que la aplicación por parte de las autoridades de la ley de inmigración vigente está provocando que los menores de edad sean separados de sus padres al llegar a la frontera.

Según publica el portal RT Actualidad, entre los comentarios originados se encuentra el de una usuaria que le responde: “Puedes influir positivamente en los niños denunciando la política de tu marido de separar a los niños de sus familias en la frontera. Por favor”.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó sentir “vergüenza ante tanto cinismo”, en relación a “quienes cruelmente separan a niños de sus padres”.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K

— Melania Trump (@FLOTUS) June 19, 2018