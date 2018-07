El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó este lunes a Kabul, capital de la República Islámica de Afganistán, con el objetivo de reunirse con el presidente Ashraf Ghani.

La información fue dada a conocer por varios medios de comunicación, que detallan que esta visita no anunciada por el representante del gobierno de Donald Trump, también tiene previsto reunirse con otros funcionarios clave del Estado afgano.

De igual manera, se contempla que el diplomático norteamericano aborde durante estos encuentros el apoyo estadounidense a Afganistán en materia militar y en otros ámbitos, para fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

Pompeo acaba de culminar una breve gira que realizó en la República Socialista de Vietnam, la cual representó su primera visita oficial al país asiático y donde abordó la importancia de la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea.

Este domingo invitó a Corea del Norte a seguir la vía de Vietnam para normalizar las relaciones bilaterales, con lo que podría tener en el futuro el mismo nivel de relación con Estados Unidos, y la posibilidad de mejorar relaciones sin renunciar a su forma de gobierno ni a su soberanía.

“Ante la otrora inimaginable prosperidad y asociación que tenemos ahora con Vietnam, tengo un mensaje para el gobernante Kim Jong Un: el presidente Trump considera que su país puede imitar este camino”, fueron sus palabras durante un encuentro con empresarios.

A strong, prosperous, and independent #Vietnam is in the interest of both our countries and our people. We will work with DPM/@FMPhamBinhMinh and other senior leaders to promote peace, security, and prosperity across the #Indo-Pacific. pic.twitter.com/vRSBnwFgbC

