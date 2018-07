Los congresistas estadounidenses y otras personalidades de la política norteamericana evaluaron de forma negativa el comportamiento del presidente Donald Trump durante su encuentro con el mandatario ruso, Vladímir Putin, que tuvo lugar este lunes en Helsinki, Finlandia.

El senador republicano de Arizona, Jeff Flake, tachó de “vergonzoso” el comportamiento de Trump. Otro senador republicano, Lindsey Graham (Carolina del Sur), calificó la conferencia como una “oportunidad perdida” que “Rusia considerará como una señal de debilidad y que crea muchos más problemas de los que resuelve”.

Trump descartó las acusaciones de los servicios de Inteligencia de EE.UU. sobre supuestas intromisiones rusas en los comicios del año 2016 y aseguró que confía en las palabras de Putin, quien niega estas acusaciones.

La crítica más fuerte ha venido por parte del senador John McCain, quien arremetió contra Trump por no defender la democracia y la soberanía de Estados Unidos frente a Rusia mientras que ha calificado como un “trágico error” la reunión entre ambos jefes de Estado.

“La Conferencia de prensa de hoy # Helsinki fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente norteamericano en la memoria”, escribió en un tuit.

