Scarlett Johansson vuelve a estar en el tapete de las controversias por la actuación que tendrá como hombre transgénero en la próxima película Rub & Tug donde interpretará a Dante “Tex” Gill, jefe de una serie de sitios de masaje que era la fachada de una pequeña red de prostitución.

La polémica de la actriz se desata luego de que esta prefiere ser llamada con pronombres masculinos en el filme, mientras que la revista de Hollywood y la producción han planteado que sea “una mujer en un medio dominado por los hombres”.

Si no se maneja correctamente la libertad artística, los juegos de roles, la creatividad y la ética de gran relevancia para asumir el personaje; pueden reproducirse estereotipos en la sociedad acerca de las personas trangéneros que sólo pretenden ser de su género; es decir el personaje de Gill, quien en realidad es una mujer que busca convertirse en un hombre.

Si bien es cierto que la industria cultura estadounidense inmortaliza estereotipos, una de las reglas es que los personajes transgénero sean representados por estas personas. La película sin ser filmada ha sido sinónimo de cuestionamiento, por ello seguramente no será fácil desarrollarla. No obstante, se desconoce que sea acertivo o no la participación de Scarlett Johansson en el personaje central o si culminará siendo rentable por el morbo a desencadenar.

El cine sin duda alguna es ficción, a pesar de que los productores se han enfocado en hacer una buena película, con buenos actores, independientemente de si es un hombre o una mujer o una persona transgénero.

Según los cineastas se torna delicado el tema controversial, porque si bien es cierto que los transgéneros deben expresar su sexualidad y esta debe ser respetada, hay una línea delgada que podía trabar la libertad de expresión, a causa de la reproducción del heteropatriarcado. Un caso parecido ocurrió con Jordan Peterson, quien se negó a usar los 20 distintos pronombres para referirse a los diversos transgéneros en Canadá.

Otro punto que llama la atención del papel asumido por Johansson, está destinado a mostrar el statu quo del patriarcado puesto en descubierto en el casting ya que los mejores papeles cinematográficos los asumen los hombres, incluso los que pueden ser interpretados por una mujer.