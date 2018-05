El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó que “está negociando” con Corea del Norte, después de que cancelara la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

“Estamos negociando con ellos ahora. Ha sido una declaración muy buena la que divulgaron. Veremos qué sucede”, comentó el mandatario a periodistas desde la Casa Blanca.

“Todos juegan a juegos”, añadió Trump, indicando que la cumbre con Kim podría celebrarse el 12 de junio.

“(La cumbre) incluso puede celebrarse el 12 (de junio). Ellos tienen mucho interés en hacerlo. Nosotros querríamos hacerlo”, añadió.

.@POTUS on North Korea: “We’re talking to them now…We’ll see what happens.” pic.twitter.com/LVycDUwfWv

— Fox News (@FoxNews) May 25, 2018