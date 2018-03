El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a alinear con la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA) y se retractó de sus promesas de apoyar medidas para el control de armas, tras la masacre en la escuela secundaria en Parkland, Florida, que dejó un saldo de 14 estudiantes y tres profesores muertos.

Este lunes, Trump tuiteó: “Sobre el límite de edad de 18 a 21 años, se están viendo casos y fallos judiciales antes de actuar. Los estados están tomando esta decisión. Esto se mueve rápidamente, pero no hay mucho apoyo político (por decirlo de forma suave)”.

Todos los casos judiciales fueron iniciados por la Asociación Nacional del Rifle. Según una reciente encuesta, la gran mayoría de los estadounidenses, en todos los grupos etarios, apoyan la propuesta de aumentar la edad mínima para comprar armas de fuego de 18 a 21 años. La semana pasada Trump había afirmado que “apoyaba el aumento de la edad mínima”. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que el presidente estadounidense no se estaba retractando de sus promesas: “No se ha retractado. Como acabo de decir, todavía están delineando el plan, pero él no puede hacer que las cosas sucedan con una simple firma. Se necesita al Congreso; sin ese apoyo, no es posible”.

Por su parte, este miércoles estudiantes de secundaria abandonaron las clases en todo el país para exigir el control de armas. Entre quienes apoyan el movimiento se encuentra el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, quien comparó a los estudiantes con los manifestantes contra la Guerra de Vietnam y se comprometió a unirse a la Marcha por Nuestras Vidas este 24 de marzo. Kerr tenía 18 años cuando su padre, Malcolm Kerr, presidente de la Universidad Americana de Beirut, fue asesinado a tiros en Líbano, en 1984.

El Ciudadano