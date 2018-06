Un tribunal de San Diego, suroeste de Estados Unidos, ordenó la noche de este martes la reunificación de las familias de inmigrantes separados por la policía migratoria, denunciando la política de “tolerancia cero” impuesta por el gobierno de Donald Trump.

A no ser que representen un peligro para sus niños, los padres deben de ser reunidos con ellos en un plazo de dos semanas para los menores de cinco años y en menos de 30 días para los otros niños, según dictamina la sentencia judicial.

La demanda, que fue respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), no cuestiona la separación cuando los padres sean responsables de delitos penales, sino cuando estos son detenidos por infracciones de tipo administrativa como la de intentar ingresar sin documentos a EE.UU., sin que haya un hallazgo claro de incapacidad o peligro paternal.

“El juez dictaminó que la administración de Trump debe reunir a las familias separadas en un plazo de 30 días, y los niños menores de 5 años deben reunirse con sus padres en un plazo de 14 días“, precisó ACLU en su cuenta Twitter.

BREAKING: We just won a big victory in our fight to reunite families! We'll have more information soon. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/IL4N57lL57

— ACLU (@ACLU) June 27, 2018