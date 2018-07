Autoridades de Los Ángeles arrestaron a una mujer que presuntamente está involucrada en un ataque racial contra un abuelo mexicano de 91 años.

Según la información del diario USA Today, la mujer arrestada por las autoridades fue identificada como Laquisha Jones de 30 años de edad, por presuntamente atacar a Rodolfo Rodríguez de 92 años.

Las autoridades se refirieron al ataque contra el nonagenario como brutal por parte de la mujer puesto que usó un ladrillo que le ocasionó costillas rotas, el pómulo derecho roto y hematomas por todo el cuerpo.

Según reseña la cadena CBS de Los Ángeles, el abuelo salió a dar un paseo cuando tropezó con una niña mientras intentaba rodearla, una mujer lo tiró al suelo y lo golpeó primero con sus puños y luego con un ladrillo.

Familiares del adulto mayor, expresaron a los medios que Rodríguez no habla inglés y por esa razón nunca entendió por que fue atacado. Su nieto, Erik Mendoza se quejó del asalto contra su abuelo “me siento abrumado por como una persona puede hacerle esto a un ser humano, tiene 92 años y nunca quiso hacerle daño a nadie”.

Una testigo del hecho, dijo que un grupo de hombres se unió a la mujer que golpeaba al nonagenario, por lo que tomó una foto de la atacante y le preguntó por qué golpeaba al hombre.

La testigo agregó: “Dijo que había intentado tocar a su hija y por eso lo golpeó. Lo vi todo. Vi cuando los hombres golpearon al anciano y cuando la mujer le dijo vuelve a tu país, vuelve a México, estás aquí solo para hacer cosas malas”.

Los hombres que golpeaban al anciano huyeron del lugar cuando escucharon las sirenas de la policía.

Ya en el hospital, el abuelo no podía creer lo que pasó. “Lo único que hice fue intentar rodear a la niña y ella tropezó conmigo. Fue un choque accidental y esa mujer con los hombres me golpearon. Esa no es la lección que le das a un hijo porque una persona mayor tropiece contigo, no sé qué pasó por su mente”, aseguró la víctima.