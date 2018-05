La oposición venezolana volvió por sus fueros, busca generar zozobra en la población mediante una campaña de falsos positivos sobre la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, una nueva arista de la guerra económica para desacreditar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Por una parte se difunden en redes sociales noticias falsas (fake news) sobre la paralización de las transacciones electrónicas en la banca por cuatro días, lo que es falso, porque solo bastarán unas horas para adaptar la plataforma bancaria al nuevo cono monetario, mediante la supresión de tres ceros.

En la cuenta corriente o de ahorro de cada usuaria y usuario, se cambiará mediante el cargo del monto en el actual cono y una nota de crédito posterior con el nuevo cono, menos tres ceros.

También desde la oposición se usa el argumento de que el 4 de junio, cuando entra en vigencia en nuevo cono monetario, no estarán disponibles todos lo billetes necesarios, un argumento que no es válido porque como en experiencias pasadas, el actual cono se va sustituyendo progresivamente por el nuevo cono, no se efectúa de la noche a la mañana.

De una manera inconsistente, el abanderado de esta posición es el jefe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, José Guerra, quien volvió a pedir este lunes posponer la reconversión monetaria prevista para dentro de una semana, a fin de poner en circulación una nueva familia de billetes con tres ceros menos en medio de la hiperinflación.

El también economista y dirigente opositor advirtió que si el Gobierno sigue en su empeño de poner en marcha la reconversión monetaria provocará un caos en la economía.

“Hay que posponer la reconversión monetaria. Faltando solo siete días para entrar en vigencia el nuevo cono monetario (familia de billetes), previsto para el 4 de junio, todavía no ha llegado al país un solo billete y lo peor, si hubiera llegado, no hay tiempo para distribuirlo”, dijo a periodistas.

La reconversión está prevista para ponerse en marcha desde el próximo 4 de junio, que será un día feriado bancario. Esta será la segunda reconversión monetaria en 10 años.

La Comisión de Finanzas ha advertido en varias oportunidades sobre la conveniencia de posponer la medida y acompañarla con un plan antiinflacionario, debido a que la inflación ha escalado hasta 14.000 por ciento en los últimos 12 meses, según la Asamblea Nacional.

Guerra señaló que el Gobierno será responsable del caos económico que podría presentarse si continua adelante con la reconversión. “La Comisión de Finanzas ya ha advertido oportunamente la inconveniencia de aplicar la reconversión en hiperinflación, pues en enero de 2019 habría que aplicar otra reconversión, ya que lo billetes perderían rápidamente su valor”, señaló.