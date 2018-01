​Gay, bisexual, lesbiana y transgénero son orientaciones sexuales que normalmente no asociamos con el catolicismo, pero que hoy se unieron en un viral llamando a acudir este martes a la única #BesatónPorElPapa a las 10:30 am a la salida del metro Parque O’Higgins.

En el viral aparecen preguntas como: ¿Por qué hay gente que es expulsada de la iglesia al salir del clóset? ¿Por qué los temas de sexualidad se toman literalmente de la biblia y otros pecados no? El evento convoca a personas sin importar su religión u orientación sexual, ya que quiere visibilizar la necesidad de que la iglesia integre a las minorías sexuales, lo que contribuiría a que la gente deje de usar su interpretación de la biblia para fomentar el odio y la homofobia.

El realizador de la convocatoria es el youtuber Francesc Morales, conocido por sus videos #sergaynoesmoda o #lacallenoescloset, quien sostiene: “Creo que siempre en temas religiosos nuestro primer instinto es la protesta, yo he hecho activismo en esa dirección y uno cree que por ser más escandaloso es más visible. Lo que he aprendido es que, si bien esa parte es necesaria, los mayores cambios se producen haciendo que el otro se cuestione. Por eso es importante mostrar que existen católicos que son gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Aunque a muchos les parezca contradictorio, creo que nadie puede forzarlos a dejar de creer en lo que quieren. Ellos son así y la iglesia es la que está mal por no acogerlos tal como son. Si este acto de la besatón se vuelve masivo, sí podemos llegar a quienes necesitamos que escuchen el mensaje”.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1273177866115090/

Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=tMZWnf8XrQ8

​Adjunto fotos.