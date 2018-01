Si estás dudando qué meterte entre pecho y espalda este 2018, algunos Premios Nobel y Pulitzer te echan una mano con sus libros preferidos, tanto actuales como clásicos.

La Navidad –Papá Noel y los Reyes Magos– se encuentran a la vuelta de la esquina. También, las rebajas, con sus consabidos descuentos y promociones de 3×2. Por si fuera poco, el contador de nuestros buenos propósitos para el año que vuelve a ponerse a cero y entre ellos suele figurar leer un poco más. Es posible que para febrero estemos otra vez enganchados al móvil, la serie de turno o el ‘reality’ de moda, pero si podemos meternos entre pecho y espalda –o entre ojo y ojo– un puñado de libros, eso que habremos ganado. Así que aquí proponemos cinco opciones recogidas por ‘Business Insider’ entre algunos de los profesores top de la Universidad de Harvard, incluido algún que otro premio Nobel.

1- La Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith

Recomendado por el economista Eric Maskin, premio Nobel en 2007 junto a Leonid Hurwicz y Roger B. Myerson por su teoría de la implementación. Sus hipótesis parten de la obra de Adam Smith, y es precisamente al economista británico a quien reivindica en su elección. Pero no con su obra más conocida, ‘La riqueza de las naciones’, sino con una elección alternativa, ‘La teoría de los sentimientos morales’. Según Maskin, esto se debe a que “esta obra presenta una visión más rica y matizada de su sucesor más famoso”. Escrito en 1759, en él Smith se pregunta de dónde nacen los valores morales que hacen que “los individuos interesados en sí mismos puedan convivir en una sociedad justa, pacífica, próspera y libre”.

2- The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World de Oona Hathaway y Scott J. Shapiro.

Recomendado por Steven Pinker, profesor de la Facultad de Psicología y autor de libros como ‘Los ángeles que llevamos dentro’, ‘La tabla rasa’ o ‘El instinto del lenguaje’, que le han convertido en el mayor experto mundial en lenguaje y mente.

“Como ‘El choque de civilizaciones’ y ‘El final de la historia’, este brillante libro ofrece una visión que da sentido al mundo moderno en el contexto de siglos de historia”, explica Pinker sobre este volumen, que narra la intrahistoria del conocido como pacto Briand-Kellogg, en el que los líderes de las grandes potencias mundiales se pusieron de acuerdo por primera vez, sentando el precedente de las Naciones Unidas. “Hathaway y Shapiro cuentan su historia con estilo literario, profundidad analítica y meticulosidad histórica. Cambiará la manera en la que recuerdas el siglo XX y lees las noticias del XXI”. El subtítulo del libro es “cómo un plan radical para proscribir la guerra rediseñó el mundo”; un tema que, casi un siglo después, vuelve a estar de actualidad.

3- Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence de Joseph Aoun.

Recomendado por E.J. Corey, químico orgánico que ganó el premio Nobel de 1990 “por sus adelantos en teoría y metodología de síntesis orgánica”. No es ese el tema principal del libro que recomienda, como uno puede imaginar por su nombre. Editado en agosto de este mismo año, se trata de una reflexión sobre el rol que debe adoptar la universidad en un nuevo contexto en el que “los coches sin conductor llegan a las carreras, alimentados por la inteligencia artificial”.

“¿Cómo puede la educación superior preparar a los estudiantes para sus vidas personales cuando las profesiones están desapareciendo?”, se pregunta su autor, Joseph Aoun, presidente de la Northeastern University de Boston. Como señala el académico de origen libanés, lo más importante para la nueva generación es que sepan “inventar, crear y descubrir”, que es precisamente lo que la inteligencia artificial no es capaz de hacer. De ahí el nombre del libro: se necesita una educación “a prueba de robots”. “Más que proporcionar carreras, el propósito fundacional de facultades y universidades debe ser educar, y eso significa formar a la gente de todas las edades, en todas las fases de sus carreras, para construir vidas exitosas y satisfactorias”, recordó el autor a ‘Time’.

4- Anna Karénina de Lev Tolstoi.

ecomendado por la historiadora de la economía y feminista Claudia Goldin, que ha publicado libros como ‘Understanding the Gender Gap’, es uno de los volúmenes que se sale de la constante de libros de ensayo y de actualidad que definen la lista de los autores. Goldin la recomienda porque “no hay una novela mejor que yo conozca sobre cómo las mujeres (y no solo Anna), de élite, inteligentes, educadas, son ignoradas, oprimidas y disponen de pocos recursos legales”. En el año del escándalo Harvey Weinstein y el #MeToo, la profesora recuerda que la novela de Tolstoi “es tan relevante hoy como siempre lo fue”. En su opinión, se trata de la mejor novela de todos los tiempos.

5- Por compasión de Bryan Stevenson.

Recomendado por Stephen Greenblatt, profesor de Literatura Inglesa y Premio Pulitzer de No-Ficción por ‘El viraje’, sobre el emisario papal del siglo XV Poggio Braciolini, que rescató la última copia de ‘De la naturaleza de las cosas’ de Lucrecio, una de las obras humanistas por antonomasia al situar al hombre en el centro del universo. El libro de Stephenson, editado en España por Península, cuenta la historia de la falsa acusación sobre el afroamericano Walter McMillian, que a pesar de disfrutar de una coartada indiscutible (estaba en casa con su familia), fue condenado a asesinato tras un juicio que duró un día y medio. Descrito como “el Mandela de Estados Unidos” por ‘The New York Times’, Stephenson es director de la Iniciativa por la Igualdad de la Justicia en Montgomery (Alabama) y a lo largo de su carrera ha conseguido la liberación de decenas de prisioneros condenados injustamente. Otro volumen muy oportuno tres años después de #BlackLivesMatter.

Fuente: El Confidencial