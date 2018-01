La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, señaló que los nombramientos del gabinete de Sebastián Piñera le generaron irritación. “Hay ciertos nombramientos que me llaman la atención porque me dan la impresión que son una suerte casi de una posición desafiante, una provocación a lo que pasa”, dijo la periodista en Radio Duna.

En ese sentido, lanzó sus dardos a la nueva Ministra de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, debido a la posición conservadora que mostró en sus columnas de opinión.

“Creo que ella ha sido muy dura en temas que son muy sensibles (…) Cuando alguien en muchas de sus columnas ridiculiza incluso la lucha feminista por estos temas, o ridiculiza lo que significa el aborto en tres causales, o hace comparaciones odiosas, claro que me provoca algo”, indicó Sánchez.

Además, criticó la elección en la cartera de Educación, ya que para Sánchez, Gerardo Varela no tiene los méritos ni la experiencia, para representar aquel ministerio. “Pensé que habiendo gente dentro del equipo de Sebastián Piñera que estaba en el área de educación trabajando, que viniera una persona que no tiene ninguna cercanía con eso, que lo hemos visto en otras cosas y además ha sido súper duro en muchas temas educacionales, duro marcando una posición de algo que en en áreas sensibles, se nombre a personas que tienen una opinión súper dura respecto a un aspecto”, señaló.

La periodista, cree que aun hay que esperar el desempeño de los futuros ministros y que no se puede juzgarlos antes de tiempo, pero no titubeó en expresar su rechazo al nombramiento de ellos. “Yo doy el beneficio de la duda porque no han debutado como ministros (…) pero de lo que conocemos hasta ahora, sí provoca una irritación. A mí me llamaron la atención esos nombramientos”, dijo.

En esa línea agregó: “Digo irritación en el sentido de la gente que ha llevado luchas y está en la calle hace mucho tiempo con estos nombramientos. Me pasa que pongo un signo interrogación grande en lo que viene después (…). Me da la sensación que después de la votación de la segunda vuelta (Piñera) se sintió seguro, instalado y simplemente eligió lo que tenía que elegir”, concluyó.

El Ciudadano