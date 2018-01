Este viernes acaba de finalizar la sexta edición del Mundial de Maestros de Bola 8 China en la Provincia de Hebei, específicamente en la ciudad de Qinhuangdao. Para sorpresa de muchos, un chileno, Enrique Rojas, asistió a la cita planetaria haciendo un muy buen papel, que le permitió posicionarse entre los 10 mejores participantes de los 64 que que estuvieron en el torneo. Además fue el único extranjero en lograr aquello.

Para llegar a participar en este evento, Enrique, quien es campeón panamericano de bola 9, tuvo que ganar una fase clasificatoria en Santiago, en Chichi Pool, lugar que cuenta con mesas de bola 8 chino y que tienen diferencias con las mesas de pool americano (entre ellas el largo de la mesa, la textura del paño y el tamaño de las bolas y buchacas). Luego de eso, a mitad del año pasado, tuvo la oportunidad de viajar a China y aprender a jugar de mejor manera el bola 8 chino, además de mejorar su juego.

Para Enrique, que ha competido en mundiales de pool americano, no sólo fue complicado adaptarse al bola 8 chino, sino que también el no contar con apoyo del estado, de la Federación chilena de billar, ni de patrocinadores que reconozcan sus logros. A pesar de eso, tuvo un buen desempeño y espera que con eso este deporte tome mas notoriedad. ” Lamentablemente es un deporte más en nuestro país que no es remunerado. Es muy difícil poder viajar para competir y ojalá se abran las puertas con este logro que llevo al país. Espero que los auspiciadores se fijen en este deporte y así aumentar su nivel, ya que junto a Alejandro Carvajal, somos quienes los que llevamos este deporte a nivel internacional “, señaló.

De los 64 participantes, 24 eran chinos y 40 extranjeros. Rojas jugó 5 encuentros, el primer partido lo disputó contra un rival local al que derrotó por 13 a 9. Su segundo encuentro fue contra Karl Boyes, un inglés de vasta trayectoria que tiene diversos títulos, entre ellos, un campeonato mundial en 2010. También salió victorioso de ese encuentro luego de una definición de infarto por 9-8. Su tercer partido fue contra la promesa del pool bosnio llamado Sanjin Pehlivanovic, que tiene 16 años. El encuentro fue 12 a 3 a favor del chileno.

Su cuarto encuentro fue contra Shi Weida de nacionalidad china (terminó en la posición 7º en el torneo) y fue su primera derrota en el mundial, cayó por 13 a 4. Finalmente su último partido fue contra uno de los finalistas del torneo, el también local Zhang Kunpeng quien obtuvo el segundo lugar tras perder la final contra Zheng Yubo.

Si bien Rojas practica pool desde los 12 años y desde los 18 lo hace de manera profesional, no dedica su tiempo completo a entrenar de buena manera y a prepararse para los torneos, a diferencia de los otros participantes que le dedican tiempo completo a esta actividad.

A pesar de que Enrique está feliz con su triunfo, cree que su carrera aun no toca techo. “Gracias a Dios pude llegar alto y tengo la fe de llegar a lugares mejores. Creo que este torneo me ha ayudado a ver el nivel de jugadores mejores”, dijo.

