Pobladores y afectados del valle de Íntag, provincia de Imbabura en Ecuador, denuncian los daños que se empiezan a evidenciar a causa de las actividades mineras en fase de exploración avanzada en el proyecto Llurimagua, ubicado en Cotacachi, Imbabura, impulsado por Enami Ecuador y Codelco Chile.

Con el título Intag, letras y voces en lucha, comunidades ecuatorianas del Intag, zona ubicada al occidente de la provincia de Imbabura, en el valle que conforman las cuencas del Río Intag y parte del Río Guayllabamba, lanzan un grito desesperado pues aún estando en fase de exploración, ya pueden ver diversos daños y afectaciones tanto al medioambiente como a las comunidades aledañas.

Uno de las dirigentes manifiesta en el video que “Codelco es una amenaza porque va a destruir nuestros bosques, ahora mismo ya hay contaminación del agua, hay una afectación al bosque, por eso es una gran amenaza para nosotros porque está afectando a la naturaleza que es parte de nuestra vida”. Es más, uno de los entrevistados sostiene que la minera chilena “nos robó nuestra casita de turismo, prácticamente invadiendo nuestro territorio comunitario”.

El video comienza haciendo alusión a la pertenencia y a los recuerdos de un pasado sin proyecto minero, “Yo soy de aquí”, “Yo nací aquí”, recordando que “he vivido toda mi vida aquí”, “jugábamos siempre con el bosque”, “había toda clase de animales”, “era muy bonito, se trabajaba en mingas, todo era una unión”, e incluso expresan que “todos los moradores de aquí somos como una sola familia”.

Pero desde que llegó la minera “ya no hay esa armonía, no es como antes”, es más, denuncian que “con la venida de Codelco, fue más agresiva, la forma que ingresó acá fue muy agresiva”, y opinan que “Codelco es una amenaza aquí en nuestro territorio, por eso no quisiéramos que Codelco esté acá, que realmente no venga a invadir nuestro territorio”.

Los dirigentes y pobladores entrevistados denuncian que nunca fueron consultados, y quienes fueron consultados fueron muy pocos, y andaban cuando la realizaron andaban con la policía. También cuentan que el proyecto ha sido impuesto en base a mentiras, engaños y sobre todo, metiendo preso por diez meses al presidente de la comunidad de Junín, lo que creó temor en la gente para luego arremeter con 300 policías y entrar a la fuerza al territorio.

Otro tipo de estrategias que denuncian tienen que ver con que a los habitantes les empezaron a pedir la cédula de identidad para andar por sus casas, incluso revisando las maletas y bolsos con que andaban.

También, denuncian que no respetan las propiedades pero que van a dar la pelea porque tienen los documentos que avalan quiénes son los legítimos dueños.

Al finalizar, el video explica que los ríos ya no son como antes, que están contaminados con las perforaciones que están haciendo, ya no se pueden bañar como antes. “Si siguen así, esto va a volverse un desastre”, sostienen y agregan que “si se da la explotación, tendremos que irnos de aquí”.

Consideran que el hecho que llegue una empresa minera y explote y acabe con todo, “no es justo ni para nosotros ni para las futuras generaciones”.

En diciembre de 2015 las empresas estatales de Ecuador y Chile, Enami y Codelco, respectivamente, suscribieron un acuerdo para desarrollar el yacimiento minero Llurimagua, situado en la provincia ecuatoriana de Imbabura. El convenio prevé la constitución de una empresa mixta, en la que Enami tiene el 51 por ciento de participación y Codelco el 49 por ciento, y que tiene entre sus funciones la búsqueda, producción procesamiento y comercialización del yacimiento.

El proyecto está en fase de exploración avanzada y Codelco ya había invertido hasta el 2015, 7 millones de dólares en la exploración del yacimiento y había realizado 12 perforaciones de aproximadamente 13.000 metros (8 finalizadas y 4 en ejecución), de los 15.000 metros programados para ese año.