Una juez del Reino Unido falló en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange. De esta manera se impide al hacker salir libremente de la embajada ecuatoriana en Londres.

De acuerdo a las palabras de Emma Arbuthnot, la juez a cargo del fallo, los argumentos no la convencieron de retirar la orden. “Habiendo considerado los argumentos (…) no estoy convencida de que la orden deba ser retirada”, afirmó Arbuthnot.

El activista reaccionó a esta decisión a través de su cuenta de Twitter. En la publicación explico que el fallo es solo en contra del primer punto de los cuatro que componen su alegato. Por estas razones la audiencia continua. Anteriormente había asegurado por el mismo medio que de ganar alguno de esos cuatro puntos “cae la orden”.

Wall to wall fake news stating stating the government won today's hearing. Nothing of the sort has happened. The hearing is still happening. Only one point has been ruled on. https://t.co/8UAUQV0hNi

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) February 6, 2018